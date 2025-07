Złota alga znowu w polskiej rzece. Jest alert RCB

W sobotę rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach poinformowało, że w związku z dalszym wzrostem liczebności złotej algi w Kanale Gliwickim, Międzyresortowy Zespół ds. Odry, koordynowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, podjął decyzję o dozowaniu nadtlenku wodoru w Kłodnicy. Ma to ograniczyć przedostawanie się dużych skupisk złotej algi z Kanału Gliwickiego – za pośrednictwem Kłodnicy – do Odry.

"W dniu 04.07.2025 roku wojewoda śląski wydał rozporządzenie porządkowe w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód rzeki Kłodnica na odcinku od Małej Elektrowni Wodnej w Pławniowicach do granic województwa śląskiego. Zakaz został wprowadzony na okres od 5 lipca 2025 roku do 31 lipca 2025 roku" – podało WZCK.

Działania podjęło MON. "W Pławniowicach w powiecie gliwickim, w rzece Kłodnica, wykryto znaczne namnażanie się tzw. złotych alg. Od rana na miejscu ze wsparciem są żołnierze 5 Pułku Chemicznego z Tarnowskich Gór. Rozwinięto instalacje do dozowania perhydrolu i rozpoczęto działanie. Sytuacja jest na bieżąco" – przekazał w portalu X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jest alert RCB. Ostrzeżenie przed kąpielami

"Uwaga! Zakaz korzystania z rzeki Kłodnica od granicy woj. opolskiego do śluzy Sławięcice do 31.07.2025 r. Dotyczy m. in. picia, pływania, podlewania, połowu" – alert RCB o takiej treści został wysłany do odbiorców przebywających na terenie powiatów: strzeleckim i kędzierzyńsko-kozielskim (woj. opolskie).

Zakaz korzystania z rzeki Kłodnica obejmuje w szczególności: picie wody, wchodzenie do wody i kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt domowych i gospodarskich, używanie wody do celów gospodarczych (np. podlewanie), uprawianie sportów wodnych i turystyki, oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodą.

W 2022 roku złote algi doprowadziły do katastrofy ekologicznej Odry. W 2024 znowu pojawiły się w polskich wodach. Ich powrót potwierdziło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

