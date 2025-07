Bosak zaprasza na pikiety przeciw imigracji. "Chcemy żyć bezpiecznie"

Politycy Konfederacji zachęcają do uczestniczenia w demonstracjach, by wyrazić sprzeciw wobec wpuszczania do Polski imigrantów z państw muzułmańskich, afrykańskich oraz innych obcych kulturowo regionów świata, których wydalają do państw sąsiednich, w tym do Polski, niemieckie służby. Wydarzenie zostało oznaczone hasztagiem "Chcemy żyć bezpiecznie".

Masowa migracja. Bosak: Jak najszybciej zawrócić

"Polska coraz bardziej zaczyna odczuwać negatywne skutki imigracji. Coraz częściej dochodzi do przestępstw z udziałem imigrantów, w tym tych najcięższych. Niedawne morderstwo w Nowem czy tragedia, jaka spotkała Klaudię z Torunia, to ostrzeżenie, że powinniśmy jak najszybciej zawrócić z obranego przez poprzednie i obecne władze kursu" – czytamy na platformie X Krzysztofa Bosaka.

Skutki są znane z Europy Zachodniej

Jeden z liderów Konfederacji pisze, że zarówno obecny, jak i poprzedni rząd, otwierając szeroko drzwi do napływu imigrantów, wprowadziły Polskę na drogę, którą poszły kraje Europy Zachodniej. "Doskonale znamy tego skutki. To dlatego Polacy oddolnie organizują się i bronią naszych granic, kiedy państwo pozostaje bierne" – przypomina poseł.

Nie chcemy budowy równoległego społeczeństwa imigrantów

"Nie chcemy, żeby Polska stała się areną zmagań gangów imigranckich, narzucania nam obcej kultury czy miejscem cyklicznych masowych podpaleń samochodów. Nie chcemy budowy równoległego społeczeństwa złożonego z imigrantów, a do tego prowadzi zarówno nielegalny, jak i legalny napływ obcokrajowców" – podkreśla Bosak.

Polityk podsumowuje swój wpis zachęceniem do udziału w pikietach Konfederacji. Wskazuje, że zainteresowani mogą znaleźć najbliższe sobie wydarzenie i swoim udziałem wesprzeć działania na rzecz bezpiecznej i spójnej kulturowo Polski.

"Tego co się dzieje na granicy ostatecznie i tak nie da się ukryć"

Imigranci są do Polski kierowani z kilku kierunków przy czym w ostatnim czasie uwaga społeczeństwa koncentruje się przede wszystkim na granicy zachodniej wobec bezprecedensowej działalności służb niemieckich, które pozwalają sobie wwozić do Polski imigrantów.

Przypomnijmy, że wraz z ustanowieniem kontroli granicznych, decyzją rządu Donalda Tuska wszystkie przejścia graniczne na granicy z Niemcami są teraz traktowane jako obiekty infrastruktury krytycznej. Oznacza to m.in. zakaz fotografowania i filmowania przejść granicznych i zakaz lotów dronami. Politycy Konfederacji wskazują, że to właśnie m.in. dzięki zarejestrowanym przez nich przerzutom imigrantów, można było o tym procederze szeroko poinformować opinię publiczną.

"Decyzje ws. zakazu lotów dronami przy granicy, ustanowienia zakazu fotografowania przejeść granicznych i agresywna retoryka wobec Polaków monitorujących sytuację na granicy układają się niestety w spójną całość: rząd chce walczyć nie z nadużyciami Niemców, ale z zaniepokojonymi sytuacją Polakami. To niemądra decyzja — z oddolną mobilizacją Polaków nikt jeszcze nie wygrał. Egzekucja tych decyzji podniesie poziom konfliktu społecznego i wzmocni podejrzenia, że rząd po cichu kapituluje przed niemieckimi naciskami i nadużyciami. A tego co się dzieje na granicy ostatecznie i tak nie da się ukryć" – napisał Bosak na X.

