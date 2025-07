Kolejny skandal z imigrantami. Umieszczeni w placówce kosztem polskich dzieci?

W nagłośnieniu sprawy z powiatu biłgorajskiego pomaga poseł Anita Czerwińska z Prawa i Sprawiedliwości.

W opublikowanym przez nią nagraniu o szczegółach mówi Beata Strzałka, wicestarosta powiatu biłgorajskiego w południowo-wschodniej części kraju, która zwróciła się z pytaniem do resortu spraw wewnętrznych oraz do wojewody. Okazuje się, że imigranci zostali przywiezieni przez Straż Graniczną, nadal pozostają w Polsce i wygląda na to, że podatnicy będą ponosić koszty ich utrzymania.

Migranci umieszczeni w placówce

– Od kilku tygodni na terenie powiatu Biłgorajskiego przebywa dwóch nieletnich cudzoziemców. Zostali doprowadzeni do jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu przez Straż Graniczną. Decyzją sądu zostali umieszczeni w placówce, do której trafili pierwotnie. Mam ogromny dylemat, czy do tej placówki powinni trafić cudzoziemcy, czy dzieci pochodzenia polskiego – mówi wicestarosta w mediach społecznościowych. – Postanowieniem tego samego sądu mam do umieszczenia czwórkę rodzeństwa z mojego powiatu – dodała.

"W jaki sposób mamy pozyskać środki?"

Jak przekazała Strzałka, druga kwestia dotyczy kosztów utrzymania cudzoziemców w placówce. – Generują koszty takie same jak dzieci polskie. Chciałabym skierować pytanie do ministerstwa i pana wojewody, w jaki sposób mamy pozyskać środki na utrzymanie dwóch nieletnich imigrantów, którzy nie są pochodzenia polskiego, a opłacamy ich pobyt tak samo, jak dzieci z pochodzeniem polskim – pyta urzędniczka.

