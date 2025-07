Bezkarność dla prokuratorów po wygranej Trzaskowskiego? Kowalski pokazał projekt

Portal wpolityce.pl opisywał niedawno, że Adam Bodnar oraz jego współpracownicy określani mianem "bodnarowców" liczyli, że po zwycięstwie w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski podpisze ustawę gwarantującą bezkarność politykom, którzy po przejęciu władzy w 2023 roku dopuszczali się łamania praw. – Wczoraj czytałem ten artykuł o "ustawie bezkarnościowej" i sobie pomyślałem: Boże, no to jest jakieś kreatywne bajkopisarstwo. I się nawet zastanawiałem: No dobrze, czy ja mam na to reagować i wydać oświadczenie: "Nie, nie było takiej ustawy, nikt takich prac nie podejmował i w ogóle o co wam chodzi" i w ten sposób uwiarygadniać ten artykuł? Czy w ogóle pominąć to milczeniem? – powiedział minister sprawiedliwości.

Kowalski: Oto projekt

Teraz jednak poseł PiS Janusz Kowalski pokazał w mediach społecznościowych projekt, który jak wskazuje, miał dotyczyć abolicji dla prokuratorów. Taka ustawa miała wejść w życie w razie wygranej Trzaskowskiego.

"Oto projekt ustawy abolicyjnej dla prokuratorów Koalicji 13 grudnia. Od roku mówiłem, że taki był ich plan w przypadku zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego" – poinformował w mediach społecznościowych poseł Kowalski. Polityk udostępnił dokument, który ma być owym projektem.

Projekt zatytułowano: "Ustawa o odpowiedzialności za czyny popełnione przez prokuratorów i asesorów oraz inne osoby zatrudnione w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury od dnia 12 stycznia 2024 roku".

W artykule pierwszym wskazano, że ustawa "dotyczy odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyny popełnione od 12 stycznia 2024 roku przez osoby, które od tej daty otrzymały adresowane do nich pisma z treści których wynikało, że zostały powołane do pełnienia funkcji w Prokuraturze Krajowej lub innych powszechnych jednostkach administracyjnych".

Do orzekania w zakresie ustawy, powołany miał zostać Specjalny Sąd Dyscyplinarny, składający się z grupy 15 sędziów.

Przypomnijmy, że w styczniu 2024 roku nastąpiło siłowe wejście do Prokuratury Krajowej. Usunięto wtedy bezprawnie Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego, zastępując go nieuznawanym Dariuszem Kornelukiem.

