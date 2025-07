"Decyzje zapadają w Berlinie". Polityk PiS o sytuacji na granicy

Obecnie funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję, Żandarmerię Wojskową i WOT, mogą zatrzymać do wyrywkowej kontroli wytypowane pojazdy.

To odpowiedź rządu na kryzys migracyjny oraz działania niemieckich służb, które wypychają nielegalnych migrantów do naszego kraju. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, kontrole będą prowadzone przez 30 dni – do 5 sierpnia.

Prezydent dziękuje strażom obywatelskim

Sytuację skomentował podczas swojej wizyty w Czechach prezydent Andrzej Duda.

– Faktycznie wydaje się, że tutaj nie było innego wyjścia, ale również bardzo konsekwentnie, bardzo mocno należy pilnować granicy polsko-niemieckiej, żeby nie było takiej sytuacji, że w sposób z kolei nielegalny strona niemiecka de facto przepycha migrantów na stronę polską – powiedziała głowa państwa.

Jak zaznaczył prezydent, "Polacy są na to bardzo uwrażliwieni". – Wiemy o tym, że stworzona została straż obywatelska, bo ludzie doszli do wniosku, że strzeżenie granicy zachodniej jest niedostateczne. Jestem wdzięczny wszystkim naszym rodakom, którzy wspierają obronę granicy – powiedział Andrzej Duda. – Bo w mojej opinii to w istocie wsparcie obywatelskie dla Straży Granicznej, natomiast to rząd powinien przede wszystkim podejmować konkretne działania i dbać o to, aby obywatele czuli się w sposób należyty zabezpieczeni – dodał.

Błaszczak: Kontrola na granicy musi być realna, a nie pozorna

Do sytuacji na granicy odniósł się podczas czwartkowej konferencji "Bezpieczeństwo Polski w obliczu kryzysów" w Sejmie szef klubu parlamentarnego PiS, Mariusz Błaszczak.

– Oceniając to, co dzieje się na zachodniej granicy, Polska stała się krajem podporządkowanym. Polska wykonuje to, takie decyzje, jakie są podejmowane w Berlinie, a nie w Warszawie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że mamy taki rząd w Warszawie, który jest uległy wobec Niemców. To Niemcy decydują, kto może wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie Polacy, a nie polskie służby – powiedział były szef MON.

– Mam nadzieję, a nawet mam pewność co do tego, że nasza konferencja zakończy się konkretnymi wnioskami, które będziemy składać jako parlamentarzyści do rządu i będę zobowiązany, jeżeli panowie eksperci przedstawią właśnie konkretne postulaty – podkreślił parlamentarzysta.

– Niewątpliwie wśród tych postulatów musi się znaleźć przywrócenie realnej kontroli na granicy, realnej, nie pozornej, tylko realnej kontroli na granicy, sądzę, że też postulatem, który należy złożyć do władzy, do rządu, jest powrót do programów modernizacji służb – mówił Błaszczak.

