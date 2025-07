"Partia obciachu". Wyciekł miażdżący raport o PO

Do dokumentu "Dlaczego młodzi wyborcy nie głosowali na Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich 2025 roku", autorstwa Fundacji Dobry Rząd, czyli think tanku Konfederacji, dotarła "Rzeczpospolita". Prezesem wspomnianej organizacji jest poseł Konfederacji Przemysław Wipler, natomiast szefem rady programowej współprzewodniczący tego ugrupowania, Sławomir Mentzen.

PO ma problem z przyciągnięciem młodych wyborców

Jak podaje "Rzeczpospolita", 35-stronicowy dokument ma być "rozesłany wewnętrznym newsletterem do działaczy Konfederacji".

Autorzy raportu twierdzą, że Platforma Obywatelska jest partią niewiarygodną, a jej liderzy nie potrafią trafić do młodego pokolenia, ponieważ "nie widzą niestosowności w powoływaniu się na autorytet Jacka Murańskiego i w porównywaniu saszetek nikotynowych do amfetaminy".

Jak wskazuje dokument, "jednym z najważniejszych czynników, które przyczyniły się do porażki kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich w 2025 roku, był problem z pozyskaniem odpowiedniej liczby głosów młodych wyborców".

Raport zwraca uwagę, że program Rafała Trzaskowskiego "był skierowany głównie do mieszkańców dużych miast, szczególnie osób w wieku 40-49 lat", a tymczasem młodzi ludzie oczekują większej dostępności mieszkań, stabilności zatrudnienia, wolności osobistej i przeciwdziałania inflacji.

"Partia obciachu"

Autorzy opracowania podkreślają, że "Trzaskowski nie przedstawił szczegółowego planu na obniżenie cen mieszkań ani wsparcia dla młodych w zakupie pierwszego lokum". Jak zaznaczają, problemem Trzaskowskiego był również brak odpowiedzi na oczekiwania fiskalne. Dokument przypomina, że koalicja rządząca nie wywiązała się z zapowiedzi podniesienia kwoty wolnej od podatku, "przechodząc nad tym do porządku dziennego".

Okazuje się, że również wizerunek prezydenta Warszawy jako człowieka oczytanego i znającego języka nie trafił do młodych wyborców. "Młodzi Polacy nie mają kompleksów znanych ich rodzicom" – czytamy. Autorzy piszą nawet wprost, że PO stała się "partią obciachu".

"Rzeczpospolita" zwraca jednak uwagę na kwestię wiarygodności raportu. Jak podkreśla dziennik, "w wielu miejscach think tank chwali kampanię Sławomira Mentzena, czyli szefa swojej rady programowej, co sugerowałoby niepełny dystans do opisywanych zjawisk". "Jednak niektóre spostrzeżenia wydają się być spójne z innymi opracowaniami" – zastrzega gazeta.

