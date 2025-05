"Premier oszalał". Polityk PiS o cytowaniu Murańskiego

Na portalu Onet ukazał się w poniedziałek tekst Andrzeja Stankiewicza i Jacka Harłukowicza pt. "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu". "Karol Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz – tak twierdzą jego ówcześni koledzy z ochrony, z którymi rozmawiał Onet. Ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo nasi rozmówcy chcą pozostać anonimowi. Ale biorą odpowiedzialność za swe słowa – deklarują, że są gotowi złożyć zeznania przed sądem" – czytamy w artykule.

Sprawę skomentował w wywiadzie dla Polsat News premier Donald Tusk. Szef rządu przywołał wypowiedź zawodnika freakfightowych organizacji Jacka Murańskiego, którego wcześniej cytowała telewizja publiczna. – Jacek Murański. Postać znana, także panu Nawrockiemu – zaznaczył premier. – Znana m.in. z walk MMA, także aktor w niedużych rolach. Murański pod nazwiskiem: "Wiem o tzw. kompromatach, hakach, którymi chwalił się Patryk Masiak – Wielki Bu, i o przełożeniu, które ma na Karola Nawrockiego"– podkreślał Tusk.

Śliwka: Co trzeba mieć w głowie?

Na słowa szefa rządu zareagowali podczas konferencji prasowej politycy PiS.

– Wczorajszy wywiad premiera Tuska można skonstatować tak, że premier polskiego rządu oszalał. Mamy do czynienia z szaleńcem opętanym nienawiścią, który tak naprawdę już chwyta się wszystkiego i wszystkich. Takim doskonałym przykładem jest to, że na piedestał stawia taką postać, takiego patostreamera, celebrytę, pseudocelebrytę, ale przede wszystkim przestępcę, jakim jest Jacek Murański – powiedział Andrzej Śliwka.

– Co trzeba mieć w głowie, żeby w kampanii wyborczej wykorzystywać takie osoby i używać ich jako wiarygodnych świadków? – dodał poseł.

Następnie Śliwka zaprosił na konferencję prasową przed sądem, w którym zostanie złożony pozew o naruszenie dóbr osobistych. Parlamentarzysta poinformował również o złożeniu prywatnego aktu oskarżenia.

Müller: Apelujemy do Trzaskowskiego o poddanie się badaniu

Piotr Müller zaapelował natomiast do kandydata Koalicji Obywatelskiej o poddanie się testom na obecność narkotyków w organizmie,

– Nie może prezydentem Polski być osoba, co do której są wątpliwości, że zażywa narkotyki, dlatego apelujemy do Rafała Trzaskowskiego, aby to zweryfikować – powiedział poseł PiS.

– Karol Nawrocki ze względu na te obrzydliwe zarzuty, które były formułowane ze strony sztabowców Rafała Trzaskowskiego, pokazał swoje wyniki badań, więc Rafał Trzaskowski niech zrobi to samo – dodał.

