Semka: Furia Tuska pokazuje, że to jest człowiek zdolny do wszystkiego

– To, co zobaczyliśmy w trakcie wywiadu Bogdana Rymanowskiego z Donaldem Tuskiem, pokazuje bardzo wyraźnie jedno: trudno uniknąć wrażenia, że to premier i lider PO stał za całą intrygą, która ma pokazać Karola Nawrockiego w roli przyjaciela przestępców czy sutenera – powiedział Semka w nagraniu opublikowanym w serwisie X.

Jego zdaniem "emocjonalne napięcie czy wręcz furia", z którą Tusk atakował Nawrockiego w Polsat News pokazuje, że "jest to jakaś osobista zadra, zemsta". – Całość układa się w całkiem logiczną układankę – dodał.

Co szykuje Tusk na Nawrockiego? "Dzisiaj wiadomo"

– W jednym z paru poprzednich podcastów pytałem, co szykuje na Nawrockiego Tusk. Dzisiaj wiadomo. Najpierw była zapowiedź, że ujawnione będą nowe fakty, potem ukazały się anonimowe zeznania świadków, że rzekomo Nawrocki uczestniczył w sutenerstwie w Grand Hotelu w Sopocie – tłumaczył Semka, nawiązując do publikacji Onetu.

– Wreszcie dostaliśmy przykład, że Tusk musiał o tej sprawie bardzo dużo wiedzieć, bo wymienił np. nazwisko Jacka Murańskiego jako swojego świadka, co zresztą skompromitowało go, bo powoływanie się na człowieka, który miał kłopoty z prawem i który zachowuje się w sposób wulgarny i wręcz dziki, stawia Tuska w pozycji kogoś, kto sięga po autorytet ludzi z półświatka i kto ma bardzo dobre tam kontakty – ocenił.

Według niego "to jest przykład działań, które każą snuć podejrzenia, że premier rządu do zniszczenia rywala politycznego, bo takim jest Nawrocki, który stoi na drodze do monowładzy Platformy, użył służb specjalnych".

Semka: Na to musimy być gotowi. Taka jest brutalna prawda

– Furia Tuska pokazuje jedną rzecz: że to jest człowiek zdolny do wszystkiego. I jeśli nie uzyska normalnej wygranej, to może sięgać po dalsze kroki, które mogą demontować polska demokrację. Musimy być gotowi, aby stawić temu czoła, bo nikt za nas polskiej demokracji nie obroni – podkreślił Semka.

Jego zdaniem "Tusk z obłędem w oczach wygląda na człowieka, który chce łamać wszystkie zasady wyborcze i demokratyczne". – Na to musimy być gotowi. Taka jest brutalna prawda. A każda obrona prawdy będzie wymagała poświęcenia. Bądźmy na nie gotowi – zakończył.

