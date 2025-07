"Istota naszego DNA". Tym ludzie Hołowni zajmą się w rządzie

Donald Tusk ogłosił w środę skład Rady Ministrów po zmianach, jakich dokonał w jej składzie. Swoją misję kończy Adam Bodnar. Rząd został "odchudzony" z 26 do 21 ministrów.

Potwierdziły się ustalenia portalu DoRzeczy.pl, że Waldemar Żurek zastąpi Adama Bodnara na stanowisku ministra sprawiedliwości. Z posadami pożegnali się m.in. Izabela Leszczyna, Czesław Siekierski i Sławomir Nitras. Potwierdziło się też, że Radosław Sikorski awansował na stanowisko wiceszefa rządu. Na razie bez wicepremiera pozostanie Polska 2050, która do koalicji weszła razem z PSL jako Trzecia Droga. Do rządu wraca Marcin Kierwiński. Objęcie teki resortu kultury miała odrzucić Aleksandra Leo z partii Szymona Hołowni.

Powołane zostało ministerstwo energii, a resorty gospodarki i finansów będą od teraz połączone.

Hołownia: Nasza reprezentacja rządowa to same kobiety

Do rekonstrukcji rządu odniósł się podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu, Szymon Hołownia.

– Rządowa reprezentacja Polski 2050 to same kobiety. Jesteśmy jedynym ugrupowaniem w koalicji, które do rządu, do odpowiedzialności za nasz kraj wydelegowało same kobiety – podkreślił.

– Kobiety są siłą, kobiety w polityce są znakiem, że idzie nowe – dodał.

Hołownia: Chcemy proponować sprawiedliwy rozwój

Marszałek Sejmu wskazał, na jakich kwestiach skupi się jego ugrupowanie w ramach pracy na forum rządu.

Jak zaznaczył Hołownia, "po tej rekonstrukcji możemy jasno i wyraźnie powiedzieć, że Polska 2050 bierze odpowiedzialność za dokładnie te obszary, które są istotą naszego DNA".

– Idziemy do rządu, tego odnowionego, dokładnie po to, po co poszliśmy do polityki. Bo poszliśmy po to, żeby zaproponować wreszcie Polsce sprawiedliwy rozwój, zrównoważony, odważny – powiedział lider Polski 2050. – Taki, który widzi nie tylko metropolie, widzi Polskę lokalną, który wspiera przede wszystkim polskie firmy na polskim rynku, daje polskiej gospodarce siłę, skrzydła, nadzieje, żeby oddychać – dodał.

Czytaj też:

Nagrody w cieniu rekonstrukcji. Tyle wpłacono za rządów TuskaCzytaj też:

Jarosław Kaczyński krótko skomentował rekonstrukcję rządu