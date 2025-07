Nagrody w cieniu rekonstrukcji. Tyle wpłacono za rządów Tuska

W ministerstwach i urzędach podległych rządowi Donalda Tuska w pierwszym roku sprawowania władzy wydano ponad 402 mln zł – wynika z najnowszego sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli. Co ciekawe, w niektórych instytucjach państwowych nagrody wypłacono także szefom, co nie zdarzało się za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak ujawniają kontrolerzy, w Krajowym Biurze Wyborczym taka nagroda przekroczyła 111 tys. zł.

Nagrody za rządów Tuska

Rekonstrukcja rządu zdominowała w środę media, stając się politycznym tematem numer jeden. Tymczasem Najwyższa Izba Kontroli opublikowała sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2024 rok. Kontrolerzy w ostatnich tygodniach pracowali nad dokumentem. Izba Mariana Banasia wykazała, jak prezentowały się wydatki z pierwszego roku urzędowania gabinetu Donalda Tuska. Pod lupę wzięto również kwestię nagród, która zawsze budzi największe emocje.

"Wyniki analizy wydatków na nagrody, przeprowadzonej w 18 ministerstwach, 24 urzędach centralnych i wszystkich urzędach wojewódzkich wskazują, że w 2024 r. przeznaczono na ten cel środki w łącznej kwocie 402,1 mln zł" – wskazuje NIK w sprawozdaniu. Oznacza to, że wydatki na nagrody były o 1,4 proc. niższe niż rok wcześniej. Przypomnijmy, że w 2022 r. było to 345,8 mln zł., a w 2023 r. – 407,9 mln zł.

Uwagę kontrolerów NIK zwróciły duże dysproporcje w nagrodach wypłacanych w różnych resortach. "Średnia kwota nagród wypłaconych pracownikom ministerstw w 2024 r. mieściła się w przedziale od 1,5 tys. zł (Ministerstwo Sportu i Turystyki) do 25,3 tys. zł (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)" – podkreślono w raporcie. Najwięcej na ten cel wydało ministerstwo finansów kierowane przez Andrzeja Domańskiego – aż 48,9 mln zł.

PiS nie stosowało takich praktyk

Co ciekawe, w dokumencie ujawniono, że nagrody dotyczyły też grupy, która do tej pory ich nie otrzymywała. Pieniądze trafiały bowiem do osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Średni bonus w urzędach centralnych wahał się od 3,3 tys. zł do nawet 111,3 tys. zł

"Najwyższe średnie nagrody dla kierownictwa przyznano w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (78,4 tys. zł), w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (67,4 tys. zł) oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (54,8 tys. zł)" – wspomniano w raporcie.

"W ministerstwach oraz urzędach wojewódzkich w latach 2021–2024 osobom na tych stanowiskach nagród nie przyznano" – podkreślono.

