Lawina komentarzy po rekonstrukcji rządu. "Kpina z Polski", "jednostka penitencjarna"

Donald Tusk ogłosił w środę skład Rady Ministrów po zmianach. Potwierdziły się ustalenia portalu DoRzeczy.pl, że Waldemar Żurek zastąpi Adam Bodnara na stanowisku ministra sprawiedliwości. Z posadami pożegnali się m.in. Izabela Leszczyna, Czesław Siekerski i Sławomir Nitras. Potwierdziło się też, że Radosław Sikorski awansował na stanowisko wiceszefa rządu. Na razie bez wicepremiera pozostanie Polska 2050, która do koalicji weszła razem z PSL jako Trzecia Droga. Do rządu wraca także Marcin Kierwiński. Decyzją Donalda Tuska, powołane zostało ministerstwo energii, a resorty gospodarki i finansów będą od teraz połączone.

Po oficjalnym ujawnieniu zmian w rządzie w sieci pojawiła się lawina komentarzy. Doniesienia na temat rekonstrukcji są chętnie omawiane zarówno przez polityków, jak również dziennikarzy oraz zwykłych użytkowników mediów społecznościowych.

Tusk ogłosił skład nowego rządu. Lawina komentarzy w sieci

"Rekonstrukcja rządu? Wygląda jak tuning na Allegro za 50 zł. Trochę szpachli, trochę sprayu i… gotowe! Tylko silnik dalej rzęzi, a hamulce puszczają przy każdej decyzji" – napisał były premier Mateusz Morawiecki na X.

"Rekonstrukcja oznacza nic innego jak dalszą destrukcję Polski. Jednych niekompetentnych, zastąpili drudzy niekompetentni. Jeśli na konstytucyjnych ministrów powołuje się osoby, które stały się politycznymi memami, to znaczy że urządza się kpinę z Polski. Jeśli na ministra sprawiedliwości powołuje się upolitycznionego sędziego z samego serca kasty, to znaczy że Roman Giertych dalej ma dużo do powiedzenia przy uchu Tuska. Łajba tonęła i dalej będzie tonąć. Szkoda Polski" – ocenił Mariusz Błaszczak.

"Sikorski i Żurek – awanse czytelne jak billboard wyborczy: idzie o funkcję, ale przede wszystkim o sygnał. I to mocny" – stwierdził na X Leszek Miller.

"Bodnar zrobił swoje, Bodnar może odejść. Teraz czas na Żurka — bardziej bezczelnego, bardziej zaciekłego. I jeszcze bardziej jednorazowego. A finał tej szajki @donaldtusk i tak będzie ten sam: jednostka penitencjarna" – napisał poseł PiS Marcin Romanowski.

"Sędzia Waldemar Żurek bohater walki o praworządność – nowym Prokuratorem Generalnym, Ministrem Sprawiedliwości. To wielka nadzieja na prawdziwe rozliczenia. Serdeczne gratulacje! Również wielkie gratulacje dla wicepremiera Radosława Sikorskiego. To symboliczny krok PDT. Brawo!" – nie krył radości Roman Giertych.

"Zgodnie z retoryką Tuska powołanie Ministerstwa Przemysłu w Katowicach miało być docenieniem Śląska. Czyli należy rozumieć, że teraz, gdy to ministerstwo zostało rozparcelowane, docenianie się skończyło?" – zauważył Radosław Fogiel.

"Panie Bodnar nie wiem czy jest pan politycznym bankrutem, ale moralnym na pewno. Symbolem pana rządów są kajdanki zespolone na rękach i nogach więzionych kobiet. Pana nadgorliwość i służalczość nie jest już przydatna małemu dyktatorowi z Sopotu. Nie jest pan potrzebny. Nikomu" – zwrócił się do byłego ministra sprawiedliwości Mariusz Kamiński.

"Jeśli PDT uważa, że sama rekonstrukcja załatwi sprawę i poprawi oceny rządu, to może się rozczarować. W 2013 r. w ramach rekonstrukcji stworzył super resort dla E.Bieńkowskiej, żeby media miały czym się zajmować. Teraz powtarza ten manewr. Tylko, że przez ostatnią dekadę rzeczywistość medialno-społeczna w Polsce zasadniczo się zmieniła. Wyborcy mają inne oczekiwania. Chcą konkretów i sprawczości. To, co działało w 2013 dziś może nie zadziałać..." – oceniła dziennikarka Kamila Baranowska.

Czytaj też:

