Tusk pominął Bodnara. "Wykorzystany, przeżuty i wypluty"

– Są takie momenty w historii każdego kraju, gdy trzeba powściągnąć emocje i z nową energią ruszyć do pracy. Często towarzyszą temu zmiany personalne. Porządek, bezpieczeństwo i przyszłość. To kryteria, które powinny rozstrzygać o dobrze ludzi i pracach rządu – mówił przed ogłoszeniem nazwisk swoich nowych ministrów premier Donald Tusk.

– Okręty spalone, zostawiliśmy je na plaży i, tak jak kiedyś Cortes, idziemy wyłącznie do przodu – podkreślił.

– Symboliczną kandydaturą na nowego ministra jest osoba Pana Waldemara Żurka i powrót na stanowisko szefa MSWiA przez Marcina Kierwińskiego. Będzie to owocowało twardymi decyzjami w praktyce – zapowiedział szef rządu.

Donald Tusk podziękował byłym ministrom. Pominął Adama Bodnara

Premier Donald Tusk dzień wcześniej podziękował ministrom, którzy pożegnali się ze stanowiskiem za dotychczasową pracę. Co ciekawe, żadne dobre słowo nie padło pod adresem Adama Bodnara.

Zwróciło to uwagę internautów.

"O każdym byłym ministrze padło dobre słowo: Siekierskim, Leszczynie, etc. Ale nie o Bodnarze, którego nazwisko nawet się nie pojawiło" – zauważył na X dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek.

"Panie Bodnar nie wiem czy jest pan politycznym bankrutem, ale moralnym na pewno. Symbolem pana rządów są kajdanki zespolone na rękach i nogach więzionych kobiet. Pana nadgorliwość i służalczość nie jest już przydatna małemu dyktatorowi z Sopotu. Nie jest pan potrzebny. Nikomu" – napisał z kolei dzisiaj w trakcie wystąpienia Donalda Tuska Mariusz Kamiński.

Na to, w jaki sposób premier potraktował byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, zwrócili uwagę także inni użytkownicy X.

"Bodnar został przez Tuska wykorzystany, przeżuty i wypluty. Teraz zostało mu już tylko organizowanie ucieczki i czekanie na proces"; "Adam Bodnar. Człowiek z uznaniem w środowisku. Z dokonaniami. Można się zgadzać lub nie, ale kariera prawnicza imponująca. Dołącza do grupy przyzwoitych ludzi, których życiorys został zmielony przez Donalda Tuska. Zmielony i wypluty. Nie żal mi go, bo to można było przewidzieć" – czytamy w komentarzach.

