Głuchołazy znów zalane wodą. Do sieci trafiły nagrania

Synoptycy ostrzegają przed pogarszającą się sytuacją w aż 12 województwach. W większości Polski możliwe są duże opady deszczu i silny wiatr.

"W nocy z niedzieli na poniedziałek na Śląsku oraz w zachodniej i południowej Małopolsce spadnie nawet do 70 mm deszczu. W poniedziałek prognozuje się opady do 30 mm w centrum oraz do 50 mm na północy kraju" – przekazał Mariusz Cebula, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ofiarą tej pogody stały się Głuchołazy na Opolszczyźnie. Miasto, które rok temu znalazło się pod wodą, znowu musi walczyć z żywiołem. Do sieci trafiły już dziesiątki zdjęć i filmów z miasta, na których widać zalane ulice.

Lokalny portal Głuchołazy Info 24 poinformował, że zalana została ul. Sikorskiego, a tymczasowy most został zamknięty dla ruchu.

Powódź na południu i zachodzie kraju w 2024 roku. Zginęło 9 osób

Podczas wrześniowej powodzi szczególnie ucierpiały takie miasta jak Kłodzko, Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Głuchołazy, Prudnik, Nysa, Bystrzyca Kłodzka, Szprotawa czy Lewin Brzeski. Ten ostatni został zalany w 90 proc. Wiele wsi przy wylewających rzekach zostało w mniejszym lub większym stopniu uszkodzonych.

W wielu miejscach w Kotlinie Kłodzkiej woda była wyższa niż w 1997 r. podczas powodzi tysiąclecia. Bilans ofiar śmiertelnych wyniósł 9 osób.

Premier Donald Tusk informował na początku października, że w powodzi zginęło siedmiu Polaków, obywatelka Czech i jeden Niemiec. Zapowiedział, że na pomoc i odbudowę po powodzi rząd przeznaczy 23 mld zł, wliczając w to środki europejskie.

Niż genueński wywołał silne opady deszczu

Zeszłoroczna powódź w Polsce została spowodowana przez silne opady deszczu wywołane niżem genueńskim (meteorolodzy nazwali go "Borys"), który przywędrował nad naszą część Europy po długotrwałej suszy, co doprowadziło do wylania Odry i dorzecza tej rzeki. Powódź oprócz Polski dotknęła także Czechy, Słowację, Austrię, Węgry i Rumunię, a w październiku również Hiszpanię.