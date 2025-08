Kontenery PCK znikną z polskich ulic. Powodem niewłaściwie praktyki

Decyzja zapadła po serii problemów związanych z niewłaściwym traktowaniem pojemników jako śmietników na zużyte ubrania. Kontenery, które miały służyć do zbierania darowanej odzieży w dobrym stanie, stały się miejscem składowania odzieży w złym stanie, którą organizacja musiała później utylizować na własny koszt.

Niewłaściwe Praktyki

Pomimo licznych apeli Polskiego Czerwonego Krzyża, aby darowane rzeczy były w dobrym stanie, kontenery zaczęły być traktowane jako śmietniki. Tylko ubrania nadające się do dalszego użytku, które można sprzedać w second-handach, przynosiły organizacji dochody. Niestety, coraz więcej osób zaczęło wyrzucać do kontenerów odzież w złym stanie, co zmusiło PCK do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z jej utylizacją.

Zgodnie z oświadczeniem PCK, proces likwidacji kontenerów przyspieszył po wypowiedzeniu umowy przez dotychczasowego operatora logistycznego, firmę Wtórpol. Powód rozwiązania współpracy to m.in. zmiany w przepisach dotyczących klasyfikacji i gospodarowania tekstyliami, które wpłynęły na wzrost kosztów zbiórki i obniżenie jakości zbieranej odzieży.

Szukają nowych rozwiązań

Obecnie trwa proces usuwania kontenerów z ulic polskich miast. PCK obawia się, że brak wpływów ze zbiórek może poważnie ograniczyć jego możliwości pomocowe, a zasoby odzieżowe, które trafiały do potrzebujących, mogą zostać poważnie zagrożone.

Mimo przejściowych kłopotów Polski Czerwony Krzyż zapowiedział, że będzie poszukiwał nowych rozwiązań i jest otwarty na współpracę z samorządami, organizacjami, firmami oraz innymi partnerami, którzy podzielają cele i wartości organizacji. W obliczu trudnej sytuacji PCK chce znaleźć alternatywne metody zbiórki i dystrybucji darowanej odzieży, które pozwolą mu kontynuować działania pomocowe.

