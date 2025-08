Wraca sprawa Rubcowa. Sąd zdecydował

Jak informuje "Rzeczpospolita", proces, który był do tej pory zawieszony, ma ruszyć jesienią. Postanowienie w tej sprawie zapadło 11 lipca br. Jak przekazała sędzia Anna Ptaszek, rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie, termin rozprawy ma zostać wyznaczony na przełom października i listopada 2025 roku.

Dlaczego postępowanie ws. Rubcowa było zawieszone?

Postępowanie było zawieszone, ponieważ mężczyzna podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji przebywał poza granicami Polski. Paweł Rubcow opuścił areszt w sierpniu 2024 roku w ramach wymiany więźniów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi i poleciał do Moskwy.

Wydawało się, że sprawa procesu jest ostatecznie pogrzebana, ale według doniesień „Rzeczpospolite” w sprawie nastąpił zwrot dzięki tajnym materiałom służb i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Nie mogę ujawniać, co się zmieniło w sprawie Rubcowa, ponieważ te informacje są niejawne – przekazała sędzia Ptaszek. Jednocześnie rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie przyznała, że wezwanie na rozprawę zostanie wysłane na znane sądowi adresy Rubcowi adresy, choć jak wynika z aktualnych ustaleń, mężczyzna nie przebywa w Polsce.

Ten element otwiera drogę do procesu Rubcowa

Dziennik wskazuje, że z przedstawionych informacji wynika, iż tajna umowa, która umożliwiła Rubcowowi opuszczenie kraju, nie zawierała zakazu ponownego wjazdu na terytorium Polski. Oznacza to, że nic nie stoi na przeszkodzi, by Rosjanin zeznawał przed sądem.

Paweł Rubcow usłyszał zarzut zbrodni, co oznacza, że rozprawa może rozpocząć się tylko przy jego osobistej obecności. W przypadku niestawiennictwa, sąd może zarządzić jego tymczasowe aresztowanie, a to z z koeli otworzy drogę do wydania międzynarodowego listu gończego.

Czytaj też:

Sprawa rosyjskiego szpiega Rubcowa. Sąd zawiesił postępowanieCzytaj też:

"Nigdy nie widziałam Rubcowa". Dobrosz-Oracz chce przeprosin od Morawieckiego