Przedterminowe wybory prezydenckie w Zabrzu. Będzie druga tura

Zmierzą się w niej dotychczasowa pełniąca obowiązki prezydenta Zabrza Ewa Weber oraz Kamil Żbikowski.

Przedterminowe wybory w Zabrzu stały się konieczne po odwołaniu w majowym referendum prezydent Agnieszki Rupniewskiej. Pierwsza, niedzielna tura wyborów nie przyniosła rozstrzygnięcia – żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż połowy oddanych głosów ważnych. Aż 27 161 wyborców opowiedziało się za odwołaniem prezydent. 2 046 osób było przeciw.

Inicjatorzy referendum zarzucali prezydent Rupniewskiej m.in.: zwolnienia grupowe w samorządowych jednostkach, podwyżki opłat lokalnych, rezygnację z organizacji cyklicznych wydarzeń kulturalnych oraz przedłużający się proces prywatyzacji klubu piłkarskiego Górnik.

Wyniki pierwszej tury wyborów w Zabrzu

W niedzielnym głosowaniu na utożsamianą ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej Ewę Weber zagłosowało 12 700 osób, co dało jej 39,29 proc. poparcia. Na miejskiego aktywistę Kamila Żbikowskiego oddano 5 216 głosów (16,14 proc.), a trzecie miejsce zajął popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Borys Borówka, który otrzymał 4 944 głosy (15,29 proc.). Pozostali kandydaci uzyskali następujące wyniki: Łucja Chrzęstek-Bar – 1 716 głosów (5,31 proc.), Sebastian Dziębowski – 4 556 głosów (14,09 proc.), Rafał Kobos – 3 193 głosy (11 proc.).

Frekwencja wyborcza wyniosła 27,87 proc., przy 32 525 ważnych kart wyjętych z urn i 116 723 osobach uprawnionych do głosowania. W związku z brakiem rozstrzygnięcia w pierwszej turze, w Zabrzu odbędzie się druga tura wyborów.

