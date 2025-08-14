Sygnały o problemach z KPO rząd miał już w 2024 roku
Sygnały o problemach z KPO rząd miał już w 2024 roku

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Źródło: PAP / Marcin Obara
Sygnały o problemach z KPO rząd miał już na przełomie maja i czerwca 2024 roku – donoszą media.

Afera KPO wybuchła po tym, jak wyszło na jaw, że część firm otrzymała dotacje na dość zaskakujące cele, takie jak jachty, meble, sauny, solarium, wirtualne strzelnice czy platformę do gry w brydża. Sprawa wywołała wielką polityczną burzę, ponieważ unijne fundusze miały wspierać polskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza z branży hotelarsko-gastronomicznej, którą szczególnie dotknęła pandemia COVID-19. Postępowanie w sprawie nieprawidłowości w udzielaniu i pozyskiwaniu dotacji z KPO prowadzi Prokuratura Europejska.

Celem inwestycji HoReCa było wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury. Wśród kryteriów przyznania dofinansowania były: spadek obrotów o co najmniej 20 proc. w latach 2020–2021 (rok do roku) oraz obowiązek wprowadzenia nowej usługi lub rozszerzenia oferty. W pierwszym naborze do programu (maj-czerwiec 2024 r.) spadek obrotów był większy i wynosił 30 proc. – opisuje rp.pl.

Rządzący wiedzieli już dawno

Według portalu, to już wtedy zdiagnozowano pierwsze niepokojące sygnały. "Wykazała je kontrola w PARP, prowadzona przez ministerstwo funduszy w 2024 r., która zakończyła się wprowadzeniem zaleceń pokontrolnych" – czytamy. Rzecznik PARP potwierdziła, że w ramach działań pokontrolnych wprowadzono trzy obostrzenia. "Procedurę dotyczącą procesu weryfikacji przez PARP oraz operatorów oświadczeń o bezstronności i poufności składanych przez ich pracowników/ekspertów. Wprowadzono też zmiany przy weryfikacji oświadczeń wśród pracowników PARP zaangażowanych w obsługę inwestycji KPO HoReCa. Zdecydowano także o kontrolach krzyżowych niektórych inwestycji" – podaje rp.pl.

Już wtedy w internecie trwał handel spółkami z branży HoReCa, które spełniały wymogi konkursu.

Źródło: rp.pl
