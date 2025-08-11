Afera KPO. Do akcji wkracza Prokuratura Europejska

Na rządowej stronie Krajowego Planu Odbudowy opublikowano interaktywną mapę, która ujawniła, że część firm otrzymała dotacje na dość zaskakujące cele, takie jak jachty, meble, sauny, solarium, wirtualne strzelnice czy platformę do gry w brydża.

Sprawa wywołała wielką polityczną burzę, ponieważ unijne fundusze miały wspierać polskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza z branż HoReCa (hotele, gastronomia, catering), które szczególnie dotknęła pandemia COVID-19.

Zareagował m.in. premier Donald Tusk oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, którzy zapowiedzieli kontrole i oświadczyli, że nie zaakceptują żadnego marnowania środków z KPO.

Afera KPO. Jest wniosek o przejęcie postępowania

Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała w piątek, że podjęła z urzędu czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy.

W poniedziałek prokuratura opublikowała komunikat, w którym przekazała, że wystąpiła do Prokuratury Europejskiej z wnioskiem o przejęcie do dalszego prowadzenia wskazanego postępowania w sprawie nieprawidłowości w udzielaniu i pozyskiwaniu dotacji z KPO.

"Krajowy Plan Odbudowy jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z unijnymi przepisami prawa, do kompetencji Prokuratury Europejskiej należy prowadzenie postępowań dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej" – napisał w oświadczeniu rzecznik warszawskiej Prokuratury Regionalnej prok. Mateusz Martyniuk.

Polska częścią Prokuratury Europejskiej

Prokuratura Europejska (EPPO) jest niezależnym organem UE odpowiedzialnym za ściganie przestępstw popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii. Wszczyna postępowania przygotowawcze, wnosi akty oskarżenia i pełni funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami państw członkowskich UE.

Polska stała się częścią Prokuratury Europejskiej w lutym 2024 r. Wniosek do premiera Donalda Tuska o przystąpienie Polski do EPPO złożył w grudniu 2023 r. ówczesny minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar.

