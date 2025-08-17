Listy do redakcji (34)

Karol Świerczewski”, Leszek Żebrowski, „DRz” nr 31/2025

Krótkie, ale ważne i treściwe felietony p. Leszka Żebrowskiego czytam zawsze z podziwem dla znajomości faktów przez autora, toteż zasmuciła mnie błędna informacja w tekście dotyczącym Karola Świerczewskiego („Do Rzeczy” nr 31/2025), jakoby ten zmoskwiciały Polak cytuję: „Został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Wojennego Virtuti Militari”. Jest to nieprawda. Świerczewski został odznaczony, ale Krzyżem Wielkim PRL-owskiego Orderu Virtuti Militari, a nie Orderu Wojennego Virtuti Militari.