Szczyt w Białym Domu bez Polski. "Mówię to z przykrością i z żalem"

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, grupą przywódców krajów europejskich oraz szefami NATO i Komisji Europejskiej. Rozmowy dotyczyły negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Na spotkaniu nie było nikogo z Polski. Przedstawiciele rządu uważają, że w rozmowach powinien uczestniczyć prezydent Karol Nawrocki. Obóz prezydenta przekonuje, że powinien tam być premier Donald Tusk.

Bosacki o nieobecności Nawrockiego w USA: Mówię to z przykrością i z żalem

– W mojej ocenie, mówię to z przykrością i z żalem i jestem jak najdalszy od jakiejkolwiek satysfakcji, wręcz przeciwnie jestem pełen pewnego bólu, bo Polska tam być powinna, otoczenie prezydenta w tych kluczowych dniach, czyli w sobotę i w niedzielę, nie wykazało determinacji, żeby pan prezydent Nawrocki tam był – przekonywał we wtorek w TVN24 Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych.

– I teraz jest pytanie, czy właśnie dlatego, że oni oczekiwali, że wszystko dostaną od Ukraińców i Amerykanów na tacy, tak jak od Amerykanów dostali na tacy spotkanie w formacie telekonferencji w ubiegłą środę, czyli po prostu ktoś z Białego Domu zadzwonił i powiedział: jednak nie premier Tusk, tylko prezydent Nawrocki, bo my w Polsce rozmawiamy z prezydentem, czy też, tak jak niektórzy z nich mówią, chcieli poczekać na to dwustronne spotkanie 3 września – argumentował wiceszef MSZ.

– Myśmy w sobotę i w niedzielę zachęcali obóz prezydencki do tego, żeby być bardziej aktywnym i że jeśli ktoś ma być z Polski, a taki jest nasz cel, to to musi być prezydent Nawrocki – dodał.

Według Bosackiego rezultaty szczytu w Waszyngtonie będą we wtorek omawiane w formacie europejskim. Przekazał, że w tym spotkaniu będzie uczestniczył premier Tusk.

