Wysocka-Schnepf zaatakowała Stanowskiego. Bezlitosna odpowiedź

Dorota Wysocka-Schnepf zaatakowała w mediach społecznościowych Krzysztofa Stanowskiego. Pretekstem do jej wpisu stały się przeprosiny Mikołaja, pracownika działu Social Mediów Kanału Zero. Oświadczenie zostało opublikowane w związku z publikacją grafiki wygenerowanej przez AI.

Stanowski kontra Schnepf. "Jakby pani utraciła jedno nazwisko..."

"Mikołaj utracił nazwisko. Skutek zabawy w kanale. Przeprasza za 'ryzyko szerzenia dezinformacji'. RYZYKO? Foto z AI – to wie. Dla żartu ośmiesza kotwicę bezpieczeństwa Polski. Bardzo zabawne. Prawie tak samo, jak wzniecenie przez arcykapłana mamony hejtu na Joasię Dunikowską-Paź" – napisała dziennikarka TVP Info.

Na jej wpis postanowił w ostrych słowach odpowiedzieć sam Stanowski. "Jakby pani utraciła jedno nazwisko to mniej rodzin w Polsce, zwłaszcza z okolic Augustowa, miałoby napady lęku" – odparł.

Fałszywe zdjęcie europejskich liderów

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, grupą przywódców krajów europejskich oraz szefami NATO i Komisji Europejskiej. Rozmowy dotyczyły negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Na spotkaniu nie było nikogo z Polski. Wydarzenie jest szeroko komentowane m.in. w mediach społecznościowych.

W poniedziałek na platformie X pojawiła się fałszywa grafika przedstawiająca przywódców europejskich siedzących na korytarzu, którą odczytywano jako upokorzenie najważniejszych polityków w Europie przez Donalda Trumpa. Widać wyraźnie, że jest to wytwór sztucznej inteligencji. AI wadliwie wygenerowała m.in. za dużo nóg prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi. Zdjęcie pojawiło się także w mediach społecznościowych Kanału Zero. "Sekcja komentarzy jest dla was" – napisano w poście, nie zaznaczono jednak, że grafika jest oszustwem. We wtorek, w związku z ryzykiem wprowadzenia odbiorców w błąd, osoba odpowiedzialna za zamieszczenie grafiki – podpisana jako Mikołaj z działu Social Media – opublikowała oficjalne przeprosiny.

