Stanowski nie odpuszcza Wysockiej-Schnepf. Wbił kolejną szpilkę

"Kanał Zero złożył propozycję objęcia patronatem medialnym obchodów 80. rocznicy Obławy Augustowskiej" – poinformował szef Kanału Zero Krzysztof Stanowski. Chęć objęcia patronatem uroczystości związanych akurat z tą rocznicą nie jest przypadkowa. To nawiązanie do teścia zatrudnionej w TVP Doroty Wysockiej-Schnepf, Masymiliana Sznepfa. Stanowski pozostaje w konflikcie z dziennikarką, którego ostatnia odsłona miała miejsce podczas debaty kandydatów na prezydenta w Telewizji Polskiej.

Maksymilian Marian Sznepf był pułkownikiem ludowego Wojska Polskiego. Dowodził pododdziałem wspierającym wojska sowieckie w "obławie augustowskiej" – akcji mającej na celu zniszczenie oddziałów podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w rejonie Suwałk i Augustowa, nazywanej „małym Katyniem”.

Starcie Stanowskiego z Wysocką-Schnepf

W poniedziałek 12 maja odbyła się debata prezydencka w TVP, współprowadzona przez Polsat i TVN. Krzysztof Stanowski, w swojej pierwszej wypowiedzi, nawiązał do tego, że, mimo zdecydowanego sprzeciwu 8 z 11 sztabów, debatę współprowadziła Dorota Wysocka-Schnepf. – Bardzo się cieszę, że wreszcie jestem w tej świątyni propagandy i bardzo się cieszę, że widzę przed sobą arcykapłankę propagandy. Wprawdzie sądziłem, że się pani spali ze wstydu po tym, jak większość komitetów wyborczych tutaj zaprotestowała przeciwko pani obecności podczas debaty, ale widocznie liczyłem na zbyt wiele i niektóre osoby się ze wstydu nie palą – powiedział szef Kanału Zero.

– Podobno w tym pisowskim ośmioleciu to pan Stanowski miał program w TVP Kurskiego i to może by wyjaśniało tę obsesję, którą realizuje – odpowiedziała pod koniec debaty dziennikarka TVP. Już po programie Krzysztof Stanowski pojawił się w studiu Kanału Zero i odniósł się do tych informacji. – To prawda, miałem program, mogę już to chyba powiedzieć, bo minęło sporo czasu. Program produkowałem samemu, zapraszałem gości, wysyłałem sygnał moim sprzętem, nagrywałem moimi kamerami. A brałem za to chyba 4 tys. zł za odcinek przez pierwsze 3-4 lata. W ostatnim półroczu była podwyżka do 6 tys. — dodał.

