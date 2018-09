Komisja Etyki TVP: Portal TVP.Info naruszył zasady etyki dziennikarskiej

Sprawa ma związek z artykułami opublikowanymi na Tvp.Info w styczniu tego roku, a dotyczącymi lekarza który zawiesił na drzwiach swojego gabinecie kartkę informującą, że nie obsługuje pacjentów z PiS. Problem jednak w tym, że do tekstów zatytułowanych „Nie obsługujemy pacjentów z PiS. Lekarz stracił pracę” oraz „Lekarz nie chce leczyć pacjentów z PiS sprzętem od WOŚP? Reakcja rzecznika fundacji", a dotyczących lekarza rodzinnego dr. Wojciecha Wieczorka, dodano zdjęcie prof. Mikołaja Spodaryka, ordynatora Oddziału Leczenia Żywieniowego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w krakowskim Prokocimiu. Zdjęcie przedstawiające profesora z dzieckiem i jego matką na tle sali szpitalnej opatrzono dopiskiem „Lekarz nie chce leczyć pacjentów z PiS sprzętem od WOŚP?".

Prof. Spodaryk złożył skargę go Komisji Etyki Telewizji Polskiej, uznając że jest to mocna sugestia, iż to on jest bohaterem artykułu.

Zdaniem Komisji Etyki TVP, obie publikacje naruszyły obowiązujące w TVP zasady etyki dziennikarskiej. Powołano się tu na zapis mówiący, iż „przy zbieraniu i opracowywaniu materiałów dziennikarz nie może posługiwać się metodami nagannymi moralnie i sprzecznymi z prawem” oraz „zachowuje przy tym szczególną staranność i rzetelność, zwłaszcza sprawdza wiarygodność uzyskanych wiadomości lub podaje ich źródło”.

W ocenie Komisji, portal TVP.Info wprowadził czytelników w błąd, sugerując że to właśnie prof. Spodaryk został w nich opisany. W komunikacie podkreślono, że mimo wielu prób Komisji nie udało się uzyskać od redakcji portalu wyjaśnień. W związku z tym, nie udało się również ustalić, który z pracowników TVP.Info ponosi odpowiedzialność za zilustrowanie rzeczowych materiałów mylącymi zdjęciami.

To jednak nie wszystko, na co Komisja Etyki TVP zwróciła uwagę. Wraz ze skargą, prof. Spodaryk przekazał Komisji pismo wysłane do niego 18 stycznia przez zespół Twoje Info. "[...] forma odpowiedzi przygotowanej przez Zespół Twoje Info i przekazanej Panu Profesorowi Spodarykowi jest naganna i nie mieści się w przyjętych powszechnie normach kultury, a Panu Profesorowi należą się przeprosiny" – oceniła Komisja.

PRZECZYTAJ ORZECZENIE KOMISJI ETYKI TVP