Pijany sędzia jeździł kamperem i taranował płoty. Jest decyzja Żurka

"Sędzia K. został zatrzymany przez policję wieczorem 18 sierpnia 2025 roku. Pod wpływem alkoholu (miał ponad 1 mg/l w wydychanym powietrzu, ok. 2 promile) jeździł camperem po Lubaniu i wjeżdżał w kolejne płoty" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sędzia z Lubania zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu

Następnego dnia prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu poinformował o tym pisemnie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. "W sprawie zabezpieczony jest monitoring z miejsca zdarzenia. W placówce medycznej w obecności prokuratora sędziemu została pobrana krew do badania" – napisano.

W reakcji na incydent szef MS podpisał w środę (20 sierpnia) zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych Dariusza K. Przerwa będzie obowiązywać aż do wydania przez sąd dyscyplinarny uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Wtedy zostanie on zawieszony z urzędu.

MS: Dariusz K. awansował za czasów Ziobry

Ministerstwo podało, że sędzia K. awansował za rządów Zbigniewa Ziobry w MS.

"Pod koniec 2017 r. ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przeprowadzał masowe zmiany na stanowiskach prezesów w sądach – odwoływał niewygodnych sędziów i awansował zaufanych. Sędzia K. został wówczas powołany na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Wcześniej był prezesem Sądu Rejonowego w Miastku" – czytamy w oświadczeniu.

Czytaj też:

Kierwiński z Żurkiem mają plan B ws. sędziów. "Alternatywna ścieżka"