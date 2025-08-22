Nawrocki reaguje na śmierć Soyki. Przypomniał jedną piosenkę

Stanisław Soyka miał wystąpić podczas czwartego i ostatniego dnia Top of the Top Sopot Festival. Transmisja z koncertu została jednak nagle przerwana, a TVN wydał komunikat informujący o śmierci artysty. Wybitny muzyk miał 66 lat.

"Dziś podczas koncertu "Orkiestra Mistrzom" dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Stanisława Soyki, który miał także wystąpić podczas dzisiejszego wieczoru. Poruszeni tragedią i ze względu na ogromny szacunek dla Artysty i rodziny przerwaliśmy transmisję telewizyjną z festiwalu. W imieniu wszystkich artystów i twórców festiwalu składamy najbliższym najszczersze wyrazy współczucia" – przekazała stacja.

Prezydent Nawrocki: Wielka strata

Do śmierci artysty odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Polityk zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym przypomniał tekst jednej z piosenek Soyki.

"Nie żyje Stanisław Sojka, wybitny kompozytor, muzyk i wokalista. To wielka strata dla polskiej kultury" – podkreślił Nawrocki.

" Wspominając dorobek tego wielkiego artysty, niech wybrzmi refren jednego z Jego najbardziej znanych utworów – „Tolerancja”:

Na miły Bóg… Życie nie tylko po to jest, by brać,

Życie nie po to, by bezczynnie trwać,

I aby żyć siebie samego trzeba dać.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!" – dodał prezydent.

Nie żyje Stanisław Soyka. Legendarny muzyk miał 66 lat

Stanisław Soyka był jednym z artystów, który miał uświetnić koncert "Orkiestra mistrzów". Muzyk nie zdążył wystąpić, a czwarty dzień festiwalu zakończył się w połowie, mimo że w planach była druga część "RapOrkiestra, legendy polskiego hip-hopu vol. 2. Według medialnych doniesień, artysta nagle zasłabł. Na miejsce wezwano pogotowie, a muzyk został przewieziony do szpitala. Jak poinformował w rozmowie z Onetem autor tekstów Jacek Cygan, mimo wysiłków lekarzy życia artysty nie udało się ocalić.

Stanisław Joachim Sojka, znany także jako Soyka był wybitnym polskim wokalistą jazzowym i popowym, pianistą, gitarzystą, skrzypkiem, kompozytorem i aranżerem. Urodził się 26 kwietnia 1959 roku w Żorach i od najmłodszych lat był związany z muzyką. W swojej wieloletniej karierze sięgał po różne gatunki muzyczne, od jazzu i bluesa, przez soul, aż po muzykę pop. Początki jego kariery sięgają lat 70., a jego debiut fonograficzny miał miejsce w 1979 roku.

Artysta pozostawił po sobie wielki dorobek. Popularność przyniosły mu takie utwory jak: "Tolerancja (Na miły Bóg)" czy "Cud niepamięci". Tworzył muzyczne duety z takimi artystami, jak: Grażyna Auguścik, Grażyna Łobaszewska czy Adam Nowak.

