Nie żyje Stanisław Soyka. Festiwal w Sopocie przerwany

Stanisław Soyka miał wystąpić podczas czwartego i ostatniego dnia Top of the Top Sopot Festival. Transmisja z koncertu została jednak nagle przerwana, a TVN wydał komunikat informujący o śmierci artysty. Wybitny muzyk miał 66 lat.

"Dziś podczas koncertu "Orkiestra Mistrzom" dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Stanisława Soyki, który miał także wystąpić podczas dzisiejszego wieczoru. Poruszeni tragedią i ze względu na ogromny szacunek dla Artysty i rodziny przerwaliśmy transmisję telewizyjną z festiwalu. W imieniu wszystkich artystów i twórców festiwalu składamy najbliższym najszczersze wyrazy współczucia" – przekazała stacja.

Nie żyje Stanisław Soyka. Legendarny muzyk miał 66 lat

Soyka był jednym z artystów, który miał uświetnić koncert "Orkiestra mistrzów". Muzyk nie zdążył wystąpić, a czwarty dzień festiwalu zakończył się w połowie, mimo że w planach była druga część "RapOrkiestra, legendy polskiego hip-hopu vol. 2.

Według medialnych doniesień, artysta nagle zasłabł. Na miejsce wezwano pogotowie, a muzyk został przewieziony do szpitala. Jak poinformował w rozmowie z Onetem autor tekstów Jacek Cygan, mimo wysiłków lekarzy życia artysty nie udało się ocalić.