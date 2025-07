Zmarł Ozzy Osbourne. Legendarny wokalista miał 76 lat

O śmierci Ozzy'ego Osbourna poinformowała we wtorek oświadczeniu jego rodzina. Jak przekazali, zmarł "otoczony miłością".

5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham Black Sabbath zagrał ostatni koncert w oryginalnym składzie: Ozzy Osbourne, gitarzysta Tony Iommi, basista Geezer Butler i perkusista Bill Ward.

Ozzy Osbourne – ikona heavy metalu i hard rocka

Black Sabbath wpłynął na niezliczone pokolenia artystów gatunku. Zespół został założony w 1968 roku w Birmingham. Wśród jego licznych znanych na całym świecie kawałków są m.in.: "Iron Man", "Paranoid", "War Pig", "Crazy Train" i "Change".

Niewątpliwie Ozzy Osbourne, frontman zespołu, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów w historii rocka i postacią popkultury. Jego teatralny, maniakalny sposób śpiewania, wyrazistość i osobowość sceniczna dodatkowo przyczyniły się do sukcesu grupy. Ozzy był znany z ekscentrycznego stylu bycia, kontrowersji i scenicznych ekscesów, takich jak słynne odgryzienie głowy nietoperzowi podczas koncertu w 1982 roku. Po opuszczeniu Black Sabbath w 1979 roku przez wiele lat prowadził udaną karierę solową. Przez wiele lat nie stronił od alkoholu i narkotyków, które nie były mu obce w trakcie kariery. W 2009 roku wydał swoją autobiografię "I Am Ozzy", w której opisał wiele swoich wybryków oraz drogę muzyczną.

Najważniejsze albumy i utwory

Debiutancki album Black Sabbath (1970) z utworem tytułowym i "N.I.B". uznaje się za początek heavy metalu. Prawdziwy przełom nastąpił jednak kilka miesięcy później, gdy ukazał się album Paranoid (1970). To właśnie z niego pochodzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu – "Paranoid". Został napisany niemal na poczekaniu jako wypełniacz albumu, jednak okazał się największym przebojem grupy. Na tym samym albumie znalazły się kolejne legendarne kawałki: "War Pigs" (antywojenny hymn), "Iron Man" (epicka opowieść o mścicielu z przyszłości) oraz "Fairies Wear Boots".

Kolejne płyty, Master of Reality (1971) i Vol. 4 (1972), kontynuowały sukces zespołu, eksperymentując z cięższym brzmieniem ("Children of the Grave") i balladami ("Changes"). Wydany w 1973 roku Sabbath Bloody Sabbath wprowadził bardziej progresywne elementy, a jego tytułowy utwór stał się jednym z najważniejszych w dorobku grupy.

W latach 80. i 90. zespół przechodził liczne zmiany składu – miejsce Osbourne’a zajął m.in. Ronnie James Dio, który nagrał albumy Heaven and Hell (1980) i Mob Rules (1981). Black Sabbath kontynuowało działalność, aż w 2013 roku ukazał się ich ostatni album 13 z Osbourne’em ponownie za mikrofonem. W 2016 i 2017 roku zespół miał ostatnie jak wówczas zakładani tourne "The End". Zagrali wówczas m.in. w Krakowie.

