Prokuratura: Błaszczak doprowadził do ośmieszenia Polski na arenie międzynarodowej

Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia wobec byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Prokuratura zarzuca politykowi PiS przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści dla swojego ugrupowania. Błaszczakowi grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Pod koniec marca przewodniczący klubu parlamentarnego PiS usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Sprawa dotyczy odtajnienia i ujawnienia w czasie kampanii wyborczej w 2023 r. fragmentów wojskowego planu obronnego Polski "Warta". Zdaniem śledczych, 31 lipca 2023 r. Błaszczak zniósł klauzule "tajne" oraz "ściśle tajne" z dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego. Następnie, 17 września 2023 r. publicznie ujawnił oraz wykorzystał odtajnione przez siebie fragmenty dokumentu z 2011 r., który mówił o planach obrony na wypadek agresji Rosji. Wspomniane fragmenty miały dotyczyć m.in. "czasookresu prowadzenia samodzielnej operacji obronnej, określenia rubieży strategicznych i przyczółków obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz terminu przybycia Sił Sojuszniczych".

"Wielka szkoda dla RP"

– Spowodował wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczpospolitej Polskiej – mówiła o Błaszczaku prok. Alicja Szelągowska, przedstawicielka warszawskiej Prokuratury Okręgowej. Wskazała, że miało doprowadzić do "ośmieszenia Polski na arenie międzynarodowej i ujawnienia ewentualnym przeciwnikom planów strategicznych". – Górna granica kary wynosi 10 lat więzienia – przekazała prok. Szelągowska.

Akt oskarżenia sformułowano również wobec szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza. – Wykorzystane zostały te fragmenty odtajnione w serialu "Reset", pan Cenckiewicz był ich głównym autorem i beneficjentem – tłumaczyła prok. Szelągowska.

