"Akt politycznej represji". Szefowa KRRiT odpowiada na ruch prokuratury

Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko m.in. Mariuszowi Błaszczakowi oraz Sławomirowi Cenckiewiczowi. Sprawa dotyczy odtajnienia i ujawnienia fragmentów wojskowego planu obronnego Polski "Warta". Z dokumentu z 2011 r. wynika, że polska armia miała wycofać się na linię Wisły i na niej stawiać czoła Rosjanom w przypadku ewentualnej agresji zbrojnej.

Prokurator Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie skierował do Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia także przeciw byłej zastępcy Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – aktualnie Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – Agnieszce Glapiak.

"Śledztwo w tej sprawie prowadziła Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie pod nadzorem prokuratora. Prokurator oskarżył Mariusza Błaszczaka o to, że jako Minister Obrony Narodowej pod koniec lipca 2023 r. przekroczył swoje uprawnienia w celu osiągniecia korzyści osobistych dla partii 'Prawo i Sprawiedliwość', polegające na zniesieniu klauzul 'ŚCIŚLE TAJNE' oraz 'TAJNE' z fragmentów dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego, W przestępstwie Mariusza Błaszczaka istotną rolę odegrali oskarżeni Piotr Z., Agnieszka Glapiak i Sławomir Cenckiewicz, którzy swoim zachowaniem ułatwili mu jego popełnienie" – czytamy w komunikacie prokuratury.

Glapiak: Zawsze przestrzegałam prawa

Szefowa Krajowej Rady opublikowała swoje stanowisko. Glapiak wskazuje, że skierowanie wobec niej aktu oskarżenia odbiera jako "akt politycznej represji". "W toku wieloletniej pracy jako urzędnik państwowy zawsze przestrzegałam prawa i procedur. Sprawę traktuję jako polityczną. Uderza ona we mnie jako Przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W ten sposób obecne władze atakują konstytucyjny organ jakim jest KRRiT, która stoi na straży wolności słowa i prawa obywateli do informacji" – podkreśla Agnieszka Glapiak.

