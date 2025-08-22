Jest akt oskarżenia dla Błaszczaka

Informację jako pierwszy podał Polsat News. Błaszczak będzie odpowiadał za przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści dla Komitetu Wyborczego PiS.

Sprawa Błaszczaka

Sprawa dotyczy odtajnienia i ujawnienia w czasie kampanii wyborczej fragmentów wojskowego planu obronnego Polski "Warta". Wspomniane fragmenty miały dotyczyć m.in. "czasookresu prowadzenia samodzielnej operacji obronnej, określenia rubieży strategicznych i przyczółków obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz terminu przybycia Sił Sojuszniczych".

Jak dowiedziała się stacja, w akcie oskarżenia wymieniono jeszcze trzy osoby: Sławomira Cenckiewicza, obecnego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, obecną przewodniczącą KRRiT Agnieszkę Glapiak (zgodziła się na podawanie nazwiska w mediach) oraz Piotra Z., byłego dyrektora departamentu strategii i planowania obronnego MON.

Glapiak oraz Piotr Z., którzy złożyli zeznania w kwietniu, nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im przestępstwa i złożyli krótkie wyjaśnienia. Odmówili odpowiedzi na pytania prokuratora. W obu przypadkach w czynności uczestniczyli obrońcy. Prokuratura nie zastosowała wobec podejrzanych środków zapobiegawczych.

Przypomnijmy, że 21 marca były szef MON, a obecnie przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień poprzez odtajnienie w 2023 r. części planu użycia Sił Zbrojnych RP "Warta". Politykowi grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Mariusz Błaszczak wskazuje, że podjął decyzję o podaniu dokumentu do widomości publicznej po to, żeby nie można było wrócić do koncepcji obrony na linii Wisły w razie rosyjskiej napaści na Polskę. – Zasada obrony na Wiśle została zmieniona na zasadę obrony na granicy za rządów PiS – podkreślał w jednym z wywiadów.

