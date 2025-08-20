Błaszczak uderza w MON: Doktryna "nic się nie stało" wciąż obowiązuje

Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej potwierdził, że obiekt, który eksplodował na Lubelszczyźnie, to rosyjski dron. – Rosja po raz kolejny prowokuje państwa NATO. Po incydentach dronowych, które miały miejsce w Rumunii, na Litwie, w Łotwie, po raz kolejny mamy do czynienia z rosyjskim dronem. To szczególny moment, kiedy trwają dyskusje o pokoju – powiedział wicepremier. Szef MON zaznaczył, że w chwili, gdy pojawia się nadzieja na zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie, Moskwa podejmuje działania zagrażające także bezpieczeństwu NATO. Wicepremier poinformował także, że zarówno w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji jak i Ministerstwie Obrony Narodowej odbywają się odprawy, a o sprawie są na bieżąco informowani sojusznicy.

– Jesteśmy w komunikacji w ramach rządu. Premier i wicepremier Radosław Sikorski podejmą odpowiednie kroki dyplomatyczne – dodał Kosiniak-Kamysz. Wicepremier miał zlecić także dowódcy operacyjnemu przygotowanie całościowego raportu na temat zdarzenia, które nazwał "rosyjską prowokacją".

Błaszczak uderza w MON

"Wnioski po konferencji Władysława Kosiniaka-Kamysza? Doktryna "nic się nie stało" wciąż obowiązuje w rządzie" – napisał w serwisie X szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Były minister obrony sformułował zarzuty pod adresem prezesa PSL. Błaszczak wskazuje m.in., że "minister nie wyjaśnił, dlaczego obiekt nie został wykryty".

"Nie wyjaśnił nawet co jest tym obiektem i skąd nadleciał. Nie wytłumaczył czy system SKYcontrol był użyty na granicy. Stwierdził, że system SKYcontrol jest ulepszany, gdy w rzeczywistości MON wstrzymał jego modernizację. Przypisał sobie kontrakt na aerostaty, który został wynegocjowany w czasach rządów PiS. Nie wytłumaczył dlaczego wstrzymano budowę jednostki obrony przeciwlotniczej w Sobieszynie. Wykazał się bezczelnością mówiąc, że on takich sytuacji politycznie nie wykorzystywał, podczas gdy cały internet przypomina jego nawoływania do dymisji po sytuacji w Bydgoszczy. Ani minister ani nikt z rządu nie zareagował oficjalnie na fakt naruszenia polskiej, a więc również NATOwskiej przestrzeni powietrznej" – zauważa Mariusz Błaszczak.

