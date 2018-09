Kozłowska w Bundestagu: Polska demokracja zmierza ku upadkowi

Szefowa kontrowersyjnej organizacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska, która po alercie polskich służb została deportowania z Unii Europejskiej, znów jest na terenie UE. Przebywa w Berlinie, gdzie w niemieckim parlamencie mówiła dziś o praworządności w Polsce i na Węgrzech. Na specjalne wysłuchanie w tej sprawie zaprosili ją do Bundestagu niemieccy parlamentarzyści.

Słowa jakie pasły z ust Kozłowskiej były do przewidzenia. – Polska demokracja zmierza ku upadkowi – przekonywała Ukrainka. Szefowa FOD podziękowała Niemcom za udzieloną jej pomoc. – To nie tylko wsparcie dla mnie i mojego męża, ale też dla wszystkich, którzy walczą o wolność w Polsce – oświadczyła. Jak podkreślała, ona i jej mąż zostali oskarżeni o próbę wywołania w Polsce krwawej rewolucji. Doniesienia o finansowaniu Fundacji Otwarty Dialog przez Rosjan nazwała fake newsami.

Kozłowska przekonywała zgromadzonych, że polskie władze utrudniały działanie jej fundacji. Nie zabrakło również tonów pełnych dramaturgii: "Nie wiem jaka będzie moja przyszłość. Tym bardziej dziękuję za szansę, jaką otrzymałam".

Kozłowska deportowana na Ukrainę

Prezes Fundacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska została w sierpniu deportowana z terenu Unii Europejskiej na Ukrainę. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wpisało Kozłowską do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), który pozwala na sprawdzanie osób przekraczających granicę strefy Schengen. Prezes Fundacji Otwarty Dialog została oznaczona najwyższym alertem. Tego rodzaju działanie zobowiązuje urzędników do deportacji danej osoby nie tylko z terytorium danego kraju, ale wszystkich państw należących do strefy Schengen.

Okazało się, że szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydał negatywną opinię dot. wniosku Ludmiły Kozłowskiej o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w UE.

Czytaj także:

Domagają się powrotu Kozłowskiej do UE. Zobacz, kto podpisał apel