Ciąg dalszy sporu o Pomnik Katyński w Jersey City. Będzie referendum

Przypomnijmy, że wskutek porozumienia które osiągnięto latem, Pomnik Katyński który obecnie znajdujący się na nadbrzeżu rzeki Hudson, miał zostać przesunięty jedynie o 60 m na południe. Część przedstawicieli Polonii nie była jednak zadowolona z osiągniętego kompromisu i chce, aby pomnik został tam, gdzie stoi obecnie. W związku z tym, działacze zebrali podpisy pod wnioskiem o referendum w tej sprawie.

Wniosek został wczoraj wieczorem rozpatrzony przez Radę Miasta, która zgodziła się na przeprowadzenie referendum. Wynik głosowania może jednak oznaczać, że pomnik ostatecznie zostanie przeniesiony znacznie dalej niż zakłada to porozumienie z sierpnia. Decyzja w tej sprawie zależy teraz od mieszkańców Jersey City.

Jeśli komitet, który złożył wniosek o rozpisanie referendum, nie wycofa się ze swojej inicjatywy, miasto ma od 40 do 60 dni na rozpisanie głosowanie.

Sprawę przeniesienia pomnika kilka dni temu komentował autor monumentu – Andrzej Pityński. Rzeźbiarz podkreślał, że jego zdaniem "pomnik powinien stać tam, gdzie stoi". – Jeżeli jednak zajdzie taka sytuacja prawna, że pomnik stać tam dalej nie może, to zgadzam się na jego przesunięcie o 60 metrów, pod warunkiem, że zostanie przesunięty w całości (...) Umowa taka (w sprawie przeniesienia pomnika - red) powinna być opublikowana w prasie do wiedzy całej Polonii i Polski. Jak do tej pory nic takiego z podpisem burmistrza Jersey City osobiście nie widziałem. Pomnik „Katyń-1940” w Jersey City jest własnością całej Polonii. Ja, jako rzeźbiarz i twórca tego pomnika, nie mam żadnej kontroli nad decyzją Polonii i jej organizacji. Pragnę tylko, żeby ten pomnik łączył, a nie dzielił Polonię – mówił Pityński w rozmowie z serwisem Biały Orzeł 24.