Odszedł po dojściu PiS do władzy. Kapica wraca do administracji państwowej

Kapica w latach 2008–2015 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i szefa Służby Celnej w stopniu nadinspektora celnego. W marcu 2018 roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w ramach postępowania związanego z tzw. aferą hazardową. Śledztwo dotyczące wątku wiceministra zostało umorzone w marcu 2017, jednak w grudniu tego samego roku wznowiono je na polecenie Bogdana Święczkowskiego.

Po zatrzymaniu przedstawiono mu zarzuty niedopełnienia obowiązków. Kapica nie przyznał się do winy. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe. W maju 2018 Sąd Rejonowy w Białymstoku uznał jego zatrzymanie za niezasadne. Kapica przeszedł do pracy w sektorze prywatnym.

"W 2009 r. 'Rzeczpospolita' ujawniła stenogramy CBA z podsłuchanych rozmów ówczesnego szefa klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Zbigniewa Chlebowskiego z biznesmenem branży hazardowej Ryszardem Sobiesiakiem (obaj znali się z Dolnego Śląska). Sprawa pokazała, że odbywał się polityczno-biznesowy lobbing, by storpedować opłatę dla 'jednorękich bandytów', którą planował wprowadzić rząd. Do dymisji podało się siedmiu ministrów rządu Donalda Tuska, stanowisko szefa CBA stracił Mariusz Kamiński – Tusk uznał, że Kamiński chciał go wciągnąć w pułapkę. To wtedy twarzą rządu do walki z hazardem został Jacek Kapica – bezpartyjny celnik ze Szczecina. I nie był to awans przypadkowy. (...) To właśnie Kapica informował Donalda Tuska, że Zbigniew Chlebowski i Adam Szejnfeld, wtedywiceminister gospodarki, chcieli wykreślenia z ustawy o grach losowych zapisu wprowadzającego dopłaty do automatów. Ówczesny poseł Lewicy Bartosz Arłukowicz (obecnie KO) mówił, że 'pan minister Kapica zyskał dzięki przeciekom CBA wizerunek szeryfa, który walczy z lobby hazardowym'" – opisuje "Rzeczpospolita".

W 2019 roku Jacek Kapica zeznawał przed sejmową komisją śledczą ds. afery Amber Gold.

Kapica: Dam z siebie wszystko

O nowej posadzie Jacek Kapica poinformował poprzez portal LinkedIn. "Dzisiaj rozpoczynam kolejny etap mojego życia zawodowego i nowy aspekt mojego życia prywatnego – ciekawe, intrygujące, a jakże inne doświadczenie. Przeprowadziłam się do Londynu, aby rozpocząć pracę jako minister-radca w Ambasadzie RP w Wielkiej Brytanii, gdzie będę pełnić funkcję łącznika ds. współpracy celno-podatkowej oraz pełnomocnika Szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej)" – poinformował. "Jest to praca w obszarze merytorycznym, który znam bardzo dobrze, z administracyjnego i biznesowego punktu widzenia, ale w dyplomacji i w relacjach z administracją innego kraju, HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) oraz Border Force. Czeka mnie zmiana podobna do tej, której doświadczyłem pod koniec lat 90. XX wieku, kiedy przeprowadziłem się ze Szczecina do Warszawy i rozpocząłem karierę w służbie celnej" – dodał.

Zapewnia, że "da z siebie wszystko, zbierając i dzieląc się wiedzą i doświadczeniem oraz budując relacje, aby tę misję wypełniać z satysfakcją, zgodnie z hasłem polskiej dyplomacji: służyć Polsce, budować Europę, rozumieć Świat".

Czytaj też:

Pilne posiedzenie rządu. Chodzi o kluczową kwestięCzytaj też:

Dymisja w Ministerstwie Zdrowia. Resort zabrał głos