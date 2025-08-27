"Nimbus i Stratus". Powrót COVID-19 w nowej odsłonie

Z danych Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH — PIB, które cytuje portal Medonet wynika, że w pierwszych dwóch tygodniach sierpnia przybyło 4172 nowych zakażeń koronawirusem. To wyraźny spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Jednak w porównaniu z lipcem zakażeń jest dwa razy więcej.

COVID-19 stał się jedną z dominujących infekcji letnich. Pacjenci przychodzili do lekarza z objawami przypominającymi grypę lub inne sezonowe choroby. – Notujemy pewne wzrosty zachorowań na COVID-19. To wskazuje na to, że powoli zbliżamy się do początku sezonu infekcyjnego – nadchodzi jesień, więc na pewno spodziewamy się wzrostu zakażeń grypą i wzrostu zakażeń koronawirusem – przekazał Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego.

– Co do zwiększającej się liczby zakażeń, sprawa jest prosta – podróżując po całym świecie, przywozimy COVID-19 z różnych miejsc. Jeżeli w innych krajach notujemy wzrosty zakażeń, to w konsekwencji będą i u nas – dodał. W niektórych miejscach problem jest widoczny. Niedawno szpital we Włodawie ograniczył odwiedziny chorych, a goście muszą zakładać maseczki i dezynfekować ręce.

Dwa podwarianty

Według Medonetu, jesienią ma dominować podwariant koronawirusa Nimbus (NB.1.8.1.). "nie różni się znacząco od wcześniejszych wariantów, jego charakterystyczną cechą jest wyjątkowo silny ból gardła, opisywany przez pacjentów jako "gardło jak pocięte żyletkami". Stratus, czyli wariant XFG, to kolejna mutacja z rodziny Omikron. Występuje również w wersji XFG.3 i bywa określany mianem 'wariantu Frankensteina' ze względu na rekombinowane pochodzenie i zmiany w białku kolca, które zwiększają jego zdolność do unikania odpowiedzi immunologicznej. Choć nie prowadzi do cięższych zachorowań, jego szybkie rozprzestrzenianie się budzi czujność ekspertów. Objawy zakażenia są zbliżone do wcześniejszych wariantów: ból gardła, kaszel, zmęczenie, katar, bóle głowy i mięśni, a także chrypka lub zmiana barwy głosu" – czytamy.

