"To jest karmienie faszola". Holland: TVP jest na granicy faszyzmu

Reżyser odniosła się w ten sposób do wyemitowanego na antenie TVP Info odcinka „Plastusiów” pt. „Jak powstaje Ruda Konstytucja”. Niektórzy komentatorzy uznali go za antysemicki, bo zamiast Franciszka Jagielskiego „Farmazona” zobaczyli w nim... karykaturę Żyda. Ten sam tok myślenia prezentowała w programie Lisa Agnieszka Holland.

– Uważam, że to jest absolutnie faszystowski materiał – przyznała reżyser. Jak dodała, używa tego określenia ze świadomością, że może za to odpowiedzieć karnie. Holland tłumaczyła, że nie chodzi jej tylko o postać Żyda, czy Żydów, "bo wszystkie te figurki są tak ulepione, że można znaleźć odpowiedniki karykatur ze 'Stürmera'". – Oczywiście one gdzieś są podobne do prawdziwych działaczy opozycji ulicznej, ale jednocześnie są tak sformatowane, żeby zwykłemu widzowi TVP INFO, który nie jest specjalistą od fizjonomii poszczególnych osób (…), skojarzyły się z Żydem – tłumaczyła.

Odnosząc się do postaci znanej jako "Ruda z KOD-u", stwierdziła że w "Plastusiach" całkiem odhumanizowano "tę odważną i dzielną kobietę". – Fakt, że TVP hańbi się pokazywaniem czegoś takiego, świadczy o tym, że ta telewizja jest już na granicy faszyzmu. Nie powinno to dziwić, kiedy publicystą tam jest Rafał Ziemkiewicz (...) To jest karmienie faszola – podkreślała.