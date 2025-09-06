Aktywistka Pussy Riot aresztowana na polskiej granicy

Ajsoltan Nijazowa, związana z antyputinowską organizacją Pussy Riot, została zatrzymana na granicy polsko-litewskiej. O sprawie poinformowała cytowana przez portal "Mediazona" Maria Alochina, również należąca tej grupy.

Interpol wystawił czerwoną notę

Podstawą zatrzymania była tzw. czerwona nota Interpolu – międzynarodowy wniosek o ekstradycję wystawiony przez Turkmenistan. Jak podkreślają członkowie Pussy Riot, wobec Nijazowej nie toczą się żadne rzeczywiste postępowania karne, a przyczyną działań jest jej sprzeciw wobec autorytarnych władz. Aktywiści zwracają się do instytucji unijnych oraz polskich władz z apelem o niewydawanie jej, przypominając o przypadkach tortur, samowolnych zatrzymań i prześladowań politycznych w Turkmenistanie.

Do Polski Nijazowa przyjechała po psa ze schroniska. Nie jest to jej pierwsze zatrzymanie w związku z podobnymi wnioskami – w 2022 roku miało to miejsce m.in. w Chorwacji i Słowenii. Turkmenistan stawia jej zarzut defraudacji środków banku centralnego, za co spędziła już sześć lat w rosyjskiej kolonii karnej. Wcześniej władze Szwajcarii, gdzie mieszkała, odmówiły jej wydania, wskazując na systemowe naruszanie praw człowieka przez turkmeńskie instytucje. Według Pussy Riot cała sprawa ma podłoże polityczne.

Zespół Pussy Riot

Pussy Riot to rosyjska grupa feministyczna znana przede wszystkim z protestów politycznych i prowokacji obyczajowych. Występy grupy mają zwykle formę nielegalnych akcji i happeningów w rozmaitych, najczęściej niekonwencjonalnych miejscach: na stacjach metra, dachach trolejbusów, na placu Czerwonym, a także w drogich butikach odwiedzanych przez rosyjską klasę wyższą. Rosyjską opinię publiczną grupa prowokuje także wyjątkowo wulgarnym językiem.

W lutym 2012 roku w moskiewskim soborze Chrystusa Zbawiciela, najważniejszej świątyni prawosławnej Rosji, wykonała „Bogurodzico, przegoń Putina”. Niebawem trzy spośród pięciu wokalistek zostały aresztowane, a następnie skazane na dwa lata pozbawienia wolności w kolonii karnej. Jednej z nich zawieszono wykonanie kary.

