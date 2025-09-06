Straż Graniczna zatrzymała Ukraińca. Przewoził 11 nielegalnych imigrantów

W sobotę około godz. 8:00 w miejscowości Słobódka (powiat suwalski, województwo podlaskie) zatrzymano obywatela Ukrainy, który busem przewoził 11 obywateli Etiopii. Imigranci dostali się nielegalnie do Polski z Litwy. "Trwają czynności" – przekazał Podlaski Oddział Straży Granicznej.

Jak podało MSWiA, w dniach 29 sierpnia – 4 września doszło do ponad 370 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Zatrzymano 12 przemytników ludzi. Prawie 140 cudzoziemców zostało zawróconych, zgodnie z decyzjami administracyjnymi.

"Tymczasowe kontrole na granicach – w skrócie. Łącznie: ponad 93 tys. osób skontrolowanych, prawie 48 tys. pojazdów. Granica z Niemcami: 53,6 tys. osób, 26,7 tys. pojazdów, 13 odmów wjazdu. Granica z Litwą: 39,8 tys. osób, prawie 21 tys. pojazdów, 32 odmowy wjazdu" – czytamy.

Od 7 lipca Polska tymczasowo przywróciła kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Początkowo miały obowiązywać do 5 sierpnia, jednak zostały przedłużone do 4 października.

Strefa buforowa na granicy z Białorusią

MSWiA poinformowało w piątek, że strefa buforowa na granicy polsko-białoruskiej będzie obowiązywała przez kolejne trzy miesiące, do 4 grudnia. Przedłużenie strefy buforowej ma związek z rosnącą presją migracyjną ze strony Białorusi. "Strefa buforowa służy ochronie granicy państwowej oraz walce z przemytnikami, którzy podejmują po stronie polskiej osoby próbujące nielegalnie przekraczać granicę" – zaznaczył resort w komunikacie.

Jak wskazano, w ostatnich miesiącach liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią niemal się podwoiła w porównaniu do ubiegłego roku. Tylko w sierpniu tego roku Straż Graniczna zarejestrowała ponad 5,4 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W sierpniu 2024 r. było ich niespełna 2,3 tys. Oznacza to, że w 2025 r. liczba ta wzrosła blisko 2,5 razy.

