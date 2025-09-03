Służby znalazły ciało w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej

Jak informuje portal "Ukraińska Prawda", ciało strażnika znaleziono 2 września we wsi Równe, niedaleko granicy ukraińsko-polskiej. Według dziennikarzy, zastrzelony mężczyzna to starszy sierżant, asystent naczelnika wydziału logistycznego łuckiego posterunku granicznego, Mężczyzna miał około 36 lat. Informację o jego śmierci potwierdził Andriej Demczenko, rzecznik ukraińskiej Państwowej Służby Granicznej.

Służby zaalarmował sierżant sztabowy. Na miejsce zdarzenia wezwano służby medyczne i organy ścigania.

Według niepotwierdzonych informacji, strażnik miał popełnić samobójstwo. Wołyński Oddział Straży Granicznej wszczął oficjalne śledztwo w tej sprawie.

– W jednym z oddziałów wołyńskiego oddziału granicznego znaleziono żołnierza bez oznak życia. W pobliżu znajdowała się broń. Na miejsce wezwano lekarzy i organy ścigania. Obecnie trwają czynności dochodzeniowe – przekazał Demczenko.

Sytuacja na granicy z Polską

Nadbużański Oddział Straży Granicznej, odpowiedzialny m.in. za przejścia w Dorohusku i Hrebennem, informuje, że ruch na granicy pozostaje stabilny. – Ruch graniczny jest na stałym poziomie, podobnym jak od wielu miesięcy. Codziennie kilkanaście tysięcy osób przekracza granicę w obie strony. Nie widać nowej fali wyjazdów młodych Ukraińców na Zachód – przekazał Wirtualnej Polsce mjr Dariusz Sienicki, rzecznik oddziału.

Podobną sytuację odnotowuje Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, odpowiedzialny m.in. za przejścia w Medyce i Korczowej.

Ukraińska Straż Graniczna również dementuje informacje o rzekomej "fali ucieczek". – Nowa kategoria obywateli mogących przekraczać granicę nie wpłynęła na ogólny przepływ pasażerów. Średni dzienny ruch utrzymuje się na poziomie 130–135 tys. osób, a w weekendy dochodzi do 150 tys. – wyjaśnił Andrij Demczenko w jednym z wywiadów..

