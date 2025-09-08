Banaś po spotkaniu z Żurkiem. "To jedna z największych afer po aferze FOZZ"

Szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zapowiedział, że w poniedziałek do ministra sprawiedliwości, prokuratura generalnego Waldemara Żurka trafi oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z aferą GetBack, obejmujące najważniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy.

Według ustaleń TVN24 chodzi m.in. o byłego premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, byłego wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika, byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego oraz obecnego szefa KNF Jacka Jastrzębskiego.

Banaś: Afera GetBack to jedna z największych afer po aferze FOZZ

Banaś po spotkaniu z Żurkiem powiedział dziennikarzom, że afera GetBack "to jest jedna z największych afer po aferze FOZZ, gdzie najwięksi funkcjonariusze państwowi, (...), zaniedbali swoje obowiązki i doprowadzi do tego, że 9,5 tysiąca osób zostało pozbawionych swoich oszczędności na kwotę 3,5 miliarda złotych".

– Rzecz niedopuszczalna. Ludzie, którzy pracowali całe życie i myśleli, że mogą spokojnie zaoszczędzić swoje oszczędności, nagle zostali, krótko mówiąc, okradzeni z tych pieniędzy. Po naszej kontroli będzie to możliwe, jeżeli rzeczywiście prokuratura podejmie stosowne działania – dodał.

Według niego "przez ostatnie siedem lat takie działania były prowadzone przez prokuraturę, ale w taki sposób, że właściwie nic nie zostało wyjaśnione". Jego zdaniem dopiero NIK "rzetelnie się do tego zabrała". – Nasi kontrolerzy, po roku ciężkiej pracy, zebrali materiał, który jednoznacznie wskazuje, że mamy do czynienia z naprawdę zorganizowaną grupą prawie że przestępczą, która nie dopełniła swoich obowiązków i doprowadziła do ruiny finansowej 9,5 tysiąca osób – argumentował Banaś.

Afera GetBack

Afera GetBack polegała na sprzedaży tysięcy inwestorom obligacji jako "pewnej lokaty", podczas gdy spółka używała pieniędzy w sposób nieuczciwy i niegospodarny, co skończyło się ogromnymi stratami finansowymi i jednym z największych skandali na rynku kapitałowym w Polsce.