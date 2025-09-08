"Mafia Tuska posługuje się Banasiem". Ostry wpis Ziobry

Szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś poinformował, że przekazał w poniedziałek ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu Waldemarowi Żurkowi zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z aferą GetBack. Według nieoficjalnych informacji zawiadomienie dotyczy m.in. byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry.

Banaś spotkał się z Żurkiem ws. afery GetBack. Ziobro reaguje

Po spotkaniu Banasia z Żurkiem Ziobro napisał na portalu X, że "przestępczy mechanizm w GetBack powstał za pierwszych rządów Tuska i to do ściśle powiązanych z jego środowiskiem aferzystów zaprowadziło śledztwo". "Zarzucanie dziś śledczym bezczynności to ordynarna mafijna zemsta na prokuratorach realizowana na polecenie Tuska" – ocenił.

"Prokuratorzy zajęli się aferą GetBack już na drugi dzień po złożeniu doniesienia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oskarżyli setkę osób, procesy toczą się w wielu sądach i zapadły już pierwsze skazujące wyroki. A za Tuska prokuratura przez 2,5 roku – to nie pomyłka! – od zawiadomienia KNF nie chciała podjąć realnego śledztwa w aferze Amber Gold" – dodał Ziobro.

Podkreślił, że w sprawie GetBack intensywne śledztwo prowadzono od pierwszego dnia, a zarzuty postawiono już po niespełna po dwóch miesiącach. "Za Tuska przy Amber Gold zarzuty postawiono dopiero po 32 miesiącach!" – napisał.

twitter

Czarnecki, Giertych i "wątpliwe zaświadczenie lekarskie z Monako"

Polityk przypomniał, że podejrzanym w aferze GetBack jest także miliarder Leszek Czarnecki, którego obrońcą jest Roman Giertych. Według prokuratury Czarnecki miał być jednym z głównych beneficjentów afery, ponieważ to jego banki "wciskały" bezwartościowe obligacje w zamian za lokaty objęte gwarancjami Skarbu Państwa.

"Prokuratura, nad którą sprawowałem nadzór jako Prokurator Generalny, wielokrotnie domagała się jego aresztowania i ścigania listem gończym. Bezskutecznie – sądy uwzględniały wątpliwe zaświadczenia lekarskie z Monako" – oświadczył Ziobro.

Jego zdaniem "powiązania Tuska i jego z głównymi podejrzanymi pokazują, do jakiego poziomu gnicia doprowadził Tusk instytucje państwa polskiego".

"Dziś mafia Tuska posługuje się trzymanym na krótkiej smyczy i kolczatce Banasiem (wycofali z Sejmu wniosek o uchylenie mu immunitetu, przez co prokuratorzy nie mogą ogłosić mu kryminalnych zarzutów), by chronić powiązanych z nimi aferzystów oraz niszczyć oszczerstwami dobre imię rzetelnych prokuratorów" – zakończył były szef MS.

Czytaj też:

Ziobro: Prezydent mógł odmówić powołania Żurka i na oczach całej Polski upokorzyć Tuska