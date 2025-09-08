"Mafia Tuska posługuje się Banasiem". Ostry wpis Ziobry
"Mafia Tuska posługuje się Banasiem". Ostry wpis Ziobry

Dodano: 
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro Źródło: PAP / Piotr Nowak
Zbigniew Ziobro ostro zareagował na działania Mariana Banasia ws. afery GetBack. Według byłego ministra prezes NIK realizuje polecenie "mafii Tuska".

Szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś poinformował, że przekazał w poniedziałek ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu Waldemarowi Żurkowi zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z aferą GetBack. Według nieoficjalnych informacji zawiadomienie dotyczy m.in. byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry.

Banaś spotkał się z Żurkiem ws. afery GetBack. Ziobro reaguje

Po spotkaniu Banasia z Żurkiem Ziobro napisał na portalu X, że "przestępczy mechanizm w GetBack powstał za pierwszych rządów Tuska i to do ściśle powiązanych z jego środowiskiem aferzystów zaprowadziło śledztwo". "Zarzucanie dziś śledczym bezczynności to ordynarna mafijna zemsta na prokuratorach realizowana na polecenie Tuska" – ocenił.

"Prokuratorzy zajęli się aferą GetBack już na drugi dzień po złożeniu doniesienia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oskarżyli setkę osób, procesy toczą się w wielu sądach i zapadły już pierwsze skazujące wyroki. A za Tuska prokuratura przez 2,5 roku – to nie pomyłka! – od zawiadomienia KNF nie chciała podjąć realnego śledztwa w aferze Amber Gold" – dodał Ziobro.

Podkreślił, że w sprawie GetBack intensywne śledztwo prowadzono od pierwszego dnia, a zarzuty postawiono już po niespełna po dwóch miesiącach. "Za Tuska przy Amber Gold zarzuty postawiono dopiero po 32 miesiącach!" – napisał.

Czarnecki, Giertych i "wątpliwe zaświadczenie lekarskie z Monako"

Polityk przypomniał, że podejrzanym w aferze GetBack jest także miliarder Leszek Czarnecki, którego obrońcą jest Roman Giertych. Według prokuratury Czarnecki miał być jednym z głównych beneficjentów afery, ponieważ to jego banki "wciskały" bezwartościowe obligacje w zamian za lokaty objęte gwarancjami Skarbu Państwa.

"Prokuratura, nad którą sprawowałem nadzór jako Prokurator Generalny, wielokrotnie domagała się jego aresztowania i ścigania listem gończym. Bezskutecznie – sądy uwzględniały wątpliwe zaświadczenia lekarskie z Monako" – oświadczył Ziobro.

Jego zdaniem "powiązania Tuska i jego z głównymi podejrzanymi pokazują, do jakiego poziomu gnicia doprowadził Tusk instytucje państwa polskiego".

"Dziś mafia Tuska posługuje się trzymanym na krótkiej smyczy i kolczatce Banasiem (wycofali z Sejmu wniosek o uchylenie mu immunitetu, przez co prokuratorzy nie mogą ogłosić mu kryminalnych zarzutów), by chronić powiązanych z nimi aferzystów oraz niszczyć oszczerstwami dobre imię rzetelnych prokuratorów" – zakończył były szef MS.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl
