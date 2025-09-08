Piękny gest polskich żołnierzy stacjonujących w Turcji

Z własnych środków zakupili plecaki, zeszyty i przybory szkolne, które przekazali dzieciom po wspólnej Eucharystii w parafialnym kościele. To już druga taka inicjatywa – wcześniej żołnierze wsparli wspólnotę pomocą żywnościową, poinformował Ordynariat Polowy na swojej stronie internetowej.

Jak podkreślono, działania te pokazują, że "polscy żołnierze, niezależnie od miejsca pełnienia służby, pozostają wrażliwi na potrzeby innych i chętnie włączają się w inicjatywy o charakterze humanitarnym", a "ich obecność to nie tylko realizacja zadań operacyjnych, ale również budowanie relacji opartych na szacunku, empatii i pomocy".

W Turcji stacjonuje prawie 100 polskich żołnierzy

Polski Kontyngent Wojskowy Turcja działa w ramach programu NATO Tailored Assurance Measures for Turkey (TAMT), którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa południowej flanki Sojuszu. Prowadzi działania rozpoznawczo-patrolowe nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego oraz Morzem Czarnym, dostarczając informacje do Dowództwa Sił Morskich NATO i wspierając zespoły okrętów sojuszniczych.

W skład kontyngentu wchodzi do 95 żołnierzy i pracowników wojska. Dowódcą VIII zmiany PKW Turcja jest ppłk pil. Łukasz Włodarczak.

Czytaj też:

Misja pokojowa na Ukrainie. "Tysiące polskich żołnierzy będzie zaangażowanych"