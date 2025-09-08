Żurek "oburzony i zawstydzony". Ministerstwo Sprawiedliwości wydało komunikat

"Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek stanowczo potępia skandaliczne zachowanie, do którego doszło 3 września 2025 r. podczas posiedzenia Trybunału Stanu w gmachu Sądu Najwyższego, uznając je za naruszenie powagi organu konstytucyjnego i podważenie autorytetu wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie apeluje o odpowiedzialny dobór osób do organów konstytucyjnych, wskazując, że partyjny klucz nie może decydować o składzie organu o takiej randze" – napisano w poniedziałkowym komunikacie.

Przypomniano, że incydent miał miejsce w trakcie obrad dotyczących uchylenia immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, gdy jeden z członków Trybunału Stanu "zakłócił przebieg posiedzenia i uniemożliwił prowadzenie rozprawy".

Awantura w Trybunale Stanu. Żurek zabrał głos

"Minister Waldemar Żurek wyraził oburzenie i zawstydzenie wobec zaistniałej sytuacji, podkreślając, że Trybunał Stanu – organ odpowiedzialny za orzekanie w sprawach odpowiedzialności konstytucyjnej najwyższych urzędników państwa – powinien zachowywać najwyższe standardy powagi i bezstronności" – wskazało MS.

– Cały kraj, wszyscy obywatele patrzyli na człowieka, który zachowywał się w sposób niezrównoważony, który właściwie przewracał krzesło swojego kolegi z Trybunału Stanu, więc jestem zbulwersowany – powiedział minister podczas briefingu w Rzeszowie, cytowany w komunikacie. Ocenił, że obrazy z sali obrad są "gorszące" i nie do pogodzenia z powagą państwa.

– Jestem tą sytuacją zawstydzony. W Trybunale Stanu w sali, która mieści się w budynku Sądu Najwyższego, która zawsze była dla nas takim miejscem, my to nazywamy świątynią wymiaru sprawiedliwości, bo tam zasiadali najlepsi prawnicy z najlepszych, mieliśmy gorszące obrazy, gorszące sceny – dodał Żurek.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości, "incydent w Trybunale Stanu jest konsekwencją wieloletniego niszczenia instytucji państwa i wpisuje się w szerszy kryzys wymiaru sprawiedliwości".

– Niszczono wszystkie instytucje. Mamy zniszczony Trybunał Konstytucyjny, nie mamy Krajowej Rady Sądownictwa, mamy zainfekowany Sąd Najwyższy osobami, które nie tworzą sądu. A dziś widzimy także Trybunał Stanu, którego członek swoim zachowaniem blokował rozprawę w sprawie uchylenia immunitetu pani Manowskiej. To są sytuacje gorszące i obywatele muszą wyciągnąć z tego wnioski – wskazał Żurek.

MS: Jawność życia publicznego i wolność prasy jako fundament demokracji

W związku ze stanowiskiem Towarzystwa Dziennikarskiego w sprawie wyproszenie dziennikarzy z sali rozpraw w asyście policji, Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło uwagę, że "wolność słowa i prawo prasy do relacjonowania spraw publicznych stanowią fundament demokratycznego państwa prawa". Według resortu, "wszelkie próby ograniczania obecności dziennikarzy na sali rozpraw czy narzucania im nieuzasadnionych restrykcji są sprzeczne z konstytucyjnymi wartościami oraz prawem obywateli do informacji".

MS wskazało, że "jawność życia publicznego i wolna prasa to najlepsza gwarancja przejrzystości działań państwa oraz odpowiedzialności osób sprawujących władzę". Podkreśliło, że "obywatele mają prawo wiedzieć, jak funkcjonują instytucje i jak realizowana jest sprawiedliwość".

Jednocześnie resort podkreślił, że "przestrzeganie zasad praworządności – w tym niezależności sądów, równowagi władz i poszanowania konstytucyjnych norm – jest warunkiem odbudowy zaufania do instytucji państwa". "Bez respektowania tych podstawowych wartości nie można mówić o prawdziwej demokracji" – napisano.

