Stanowski ujawnia pismo od Wysockiej-Schnepf. "Daj 100 000 na dziecko"

W minioną niedzielę Dorota Wysocka-Schnepf z TVP poinformowała, że ma zamiar wystąpić na drogę sądową przeciwko Krzysztofowi Stanowskiemu i Robertowi Mazurkowi.

Wysocka-Schnepf idzie na wojnę ze Stanowskim i Mazurkiem

Powodem takiej decyzji ma być rzekome piętnowanie przez dziennikarzy jej 14-letniego syna. "My, dorośli uodporniliśmy się na ataki. Ale cierpię, gdy mój synek drży, chce uciekać z Polski, boi się tu żyć. Patostreamerzy muszą za to przeprosić. I zapłacić. Niech zaboli. Choć strat moralnych to nie wyrówna. Ale może coś zrozumieją?" – napisała.

Przypomnijmy, że chodzi o fragment programu na Kanale Zero, w którym dziennikarze zauważają, że syn dziennikarki TVP nosi takie samo imię, jak jego dziadek od strony ojca. Maksymilian Schnepf był komunistycznym zbrodniarzem, który brał udział w Obławie Augustowskiej.

W reakcji na tę zapowiedź Stanowski oświadczył, że jedyne co napisał bądź powiedział na temat jej syna to to, że otrzymał on imię po dziadku. Informacja ta, jak podkreślił, jest dostępna na Wikipedii. "Ja mu imienia nie dawałem, więc ewentualne pretensje możesz mieć do siebie" – zwrócił się do dziennikarki TVP.

Stanowski ujawnia pismo od Wysockiej-Schnepf

W poniedziałek właściciel kanału Zero ujawnił treść pisma, jakie otrzymał od Wysockiej-Schnepf. Co się w nim znalazło?

- Daj 100 000 na dziecko

- Nazwałeś mnie propagandystką

- Powiedziałeś, że nie jestem zbyt lotna

- Podważałeś mój warsztat

- Nazwałeś moich gości hejterami

- Byłeś niemiły w debacie

- Znieważyłeś mojego teścia

- (rys historyczny teścia, chyba najdłuższa część)

- W Obławie Augustowskiej tylko pomagał

- Teść był ok, cześć jego pamięci

- Daj 100 000 na dziecko, ja jestem twarda, ale dziecko nie

– wymienił na platformie X Stanowski. "Teatrzyk na twitterku, co innego na papierze" – podsumował.

W kolejnym wpisie dziennikarz pokazał już skany otrzymanego pisma. Wyraził też przekonanie, że jego głównym celem jest walka o dobre imię teścia.

