Polska zamyka granicę z Białorusią. Tusk: Ze względu na bezpieczeństwo państwa

– W piątek rozpoczynają się bardzo agresywne z punktu widzenia doktryny wojskowej manewry rosyjsko-białoruskie na terenie Białorusi, bardzo blisko polskiej granicy – mówił premier we wtorek przed rozpoczęciem posiedzenia rządu.

Dodał, że "to ma swoje różne konsekwencje", a odpowiedzią są m.in. także manewry po naszej stronie – polskiego wojska i sił sojuszniczych.

Premier: Celem jest m.in. przesmyk suwalski

– Ale w sposób oczywisty tego typu manewry (Zapad – red.) – mówimy o nich, że są agresywny ze strony rosyjsko-białoruskiej – ich celem jest między innymi słynny przesmyk suwalski – celem w sensie symulacji działań, na razie – zaznaczył Tusk.

Jak tłumaczył, "mamy też do czynienia z narastającą liczbą różnych prowokacji ze strony Rosji i Białorusi". Wskazał w tym kontekście m.in. na ostatnie aresztowanie obywatela Polski, jezuity, na terytorium Białorusi.

Tusk: Zamkniemy granicę z Białorusią w czwartek o północy

– W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo państwa, zamkniemy granicę z Białorusią, w tym przejścia kolejowe, w związku z manewrami Zapad w czwartek o północny – przekazał szef rządu.

Podkreślił, że "resorty, których tak czy inaczej ta decyzja będzie dotyczyła, są zobowiązane, aby przedstawić precyzyjne raporty co do konsekwencji tej decyzji".

Zapad 2025. Manewry wojskowe Rosji i Białorusi

Manewry Zapad 2025 odbędą się w dniach 12-16 września. Według ministra obrony Białorusi, wojsko przeprowadzi ćwiczenia z zakresu planowanego użycia broni jądrowej oraz hipersonicznego pocisku rakietowego średniego zasięgu Oriesznik, wyprodukowanego w Rosji.

Pod koniec sierpnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy ostrzegło Mińsk przed przeprowadzeniem prowokacji podczas ćwiczeń Zapad i zaapelowało do europejskich partnerów o zachowanie czujności.

