Szef MSZ: Komisja Europejska uważa Nord Stream 2 za zły pomysł

– Komisja Europejska uważa, że jest to zły projekt, który nie prowadzi do dywersyfikacji dostaw gazu, do zapewnienia bezpieczeństwa, suwerenności energetycznej Unii Europejskiej – mówił Jacek Czaputowicz, szef MSZ o projekcie Nord Stream 2.

Minister spraw zagranicznych przekonuje, że nawet na polu europejskiej polityki nie ma zgody, co do projektu Nord Stream 2. – Komisja Europejska spotyka się z oporem niektórych państw. Polska do nich nie należy. Zarówno Polska jak i USA wspierają interes Europejski w tej sprawie – mówił Czaputowicz w rozmowie z telewizją wPolsce.pl. Amerykańskie bazy na wiosnę Minister Czaputowicz przekonuje ponadto, że deklaracja podpisana przez prezydentów Polski i USA umacnia relacje między dwoma państwami. Szef polskiej dyplomacji podkreśla, że dokument dotyczy wzmocnienia dziedziny bezpieczeństwa, a zatem również i baz woskowych. Dziennikarz dopytywał szefa MSZ, kiedy ewentualne bazy mogłyby powstać. Polityk przekonuje, że może to mieć mieć miejsce wiosną 2019 roku.

