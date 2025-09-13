Hiszpania dołączy do ochrony polskiego nieba

"Hiszpania weźmie udział w nowych działaniach bezpieczeństwa, które NATO przeprowadzi na wschodniej flance Europy, zapewniając środki powietrzne. Środki te dołączą do tych, które już zapewniamy na Łotwie, Litwie i w innych krajach, i będą tam pozostawać tak długo, jak będzie to konieczne" – napisał Pedro Sanchez na portalu X. Dodał: "Putin nas nie zastraszy".

Portal Interia przypomina, że w ostatnich miesiącach Hiszpania była krytykowana przez sojuszników z NATO, w tym USA, za opór wobec przeznaczania 5 proc. PKB na obronność.

W związku z atakami rosyjskich dronów na Polskę w piątek sekretarz generalny NATO Mark Rutte i dowódca sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus Grynkewich ogłosili operację "Wschodnia Straż". Je podstawowym zadaniem ma być znaczące wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki Sojuszu, przede wszystkim Polski.

NATO reaguje na wtargnięcie rosyjskich dronów. Jest zapowiedź

– Rozpoczynamy operację "Eastern Sentry" ["Wschodni Strażnik – przy. red.], aby wzmocnić naszą reakcję na wschodniej flance – ogłosił szef Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zaznaczył, że nowa inicjatywa zacznie działać "w najbliższych dniach". – Będzie angażowała szereg środków z Danii, Francji, Wielkiej Brytanii i innych państw. NATO będzie robiło wszystko, by odstraszać wrogów i bronić sojuszników – tłumaczył.

Szef NATO stwierdził, że "lekkomyślne zachowanie Rosji jest głęboko niebezpieczne". Jednocześnie poinformował, że "ocena tych incydentów nadal trwa". – Niezależnie od tego, czy działania Rosji były celowe czy nie, Rosja naruszyła przestrzeń powietrzną NATO – wskazał.

Głos zabrał również naczelny dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich. – Zintegrowana obrona przeciwlotnicza z powietrza i lądu będzie kluczowa – oznajmił, zwracając uwagę na to, że "Wschodnia Straż" będzie skupiała się głównie na Polsce.

– "Eastern Sentry" będzie pokrywać całą wschodnią flankę Sojuszu. Od dalekiej północy do Morza Czarnego i Śródziemnego i gdziekolwiek gdzie możemy zobaczyć zagrożenie ze strony Rosjan – wskazał.– Rozkaz wyszedł wraz z rozpoczęciem konferencji – dodał.

