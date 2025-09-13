Szykuje się sprzedaż TVN? Koncern ma propozycję

Amerykańskie media donoszą o szykowanej ofercie kupna koncernu Warner Bros. Discovery. Gdyby doszło do transakcji, właściciela zmieniłyby też stacje TVN i TVN24.

"Paramount Skydance przygotowuje ofertę kupna Warner Bros. Discovery" – podał nieoficjalnie Reuters. Agencja zaznacza, że "może to doprowadzić do połączenia dwóch znanych hollywoodzkich studiów i przekształcenia branży rozrywkowej".

Informację o planowanej offeria podał jako pierwszy dziennik "The Wall Street Journal". W sierpniu doszło do fuzji Paramount Global i Skydance Media, a na czele Paramount Skydance stanął David Ellison, amerykański producent filmowy, syn Larry'ego Ellisona, multimiliardera i współzałożyciela Oracle Corporation. "Ta umowa to hollywoodzki odpowiednik sequela, którego nikt się nie spodziewał, ale wszyscy w pewnym sensie się spodziewali" – przekazał w rozmowie z agencją Reuters analityk eMarketer Jeremy Goldman. "WSJ" podkreśla, że "oferta nie została jeszcze złożona, a plany wciąż mogą się nie powieść".

Wśród marek należących do WBD znajdują się m.in. TVN, TVN24, HBO, CNN, Eurosport, TLC i Cartoon Network.

Doniesienia skomentował Filip Styczyński, były szef TVP World: "Dobre wieści. Paramount Skydance wkrótce kupi Warner Bros. Discovery. Discovery jest właścicielem polskiego, liberalnego, postkomunistycznego kanału TVN, który jest największym kanałem komercyjnym w Polsce i silnym zwolennikiem Tuska. Właściciel Paramount, który właśnie stał się najbogatszym człowiekiem na świecie, jest dobrym przyjacielem Trumpa i patriotą. Jest nadzieja, że wraz z nowym właścicielem wpływy postkomunistów i radykalnej lewicy zostaną ograniczone również w Polsce".

Sprzedaż TVN

Temat sprzedaży stacji TVN trwa od miesięcy. W kwietniu media donosiły, że najbogatszy Polak Michał Sołowow, który był zainteresowany przejęciem TVN, wycofał swoją propozycję kupna. Jego oferta była najwyższa.

Oprócz Sołowowa w wyścigu o TVN startowały konsorcjum ok. 30 polskich inwestorów skupionych wokół Wirtualnej Polski, a od niedawna Ringier Axel Springer Polska (RASP) – w Polsce znany m.in. jako właściciel Onetu, "Faktu" i "Newsweeka" – w konsorcjum z funduszem private equity CVC Capital Partners (główny akcjonariusz Żabki).

W grudniu ub.r. agencja Reuters podała, że Warner Bros Discovery zaczął przygotowania do sprzedaży Grupy TVN. Wkrótce potem premier Donald Tusk poinformował o wpisaniu TVN na listę podmiotów podlegających ochronie, by uniemożliwić wrogie przejęcie przez "tych, którzy wypowiedzieli Polsce wojny hybrydowe".

– Przyjęliśmy rozporządzenie, na mocy którego na listę, wykaz podmiotów podlegających ochronie (...) dołożyliśmy takie firmy jak Cyfrowy Polsat, P4, TVN, Polsat Telewizja, T-Mobile i WB Electronics – przekazał premier.

