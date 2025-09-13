Atak na kościół i księdza. Prymas Polski reaguje

W kościele pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku (woj. wielkopolskie)

proboszcza. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem. Półnagi mężczyzna ze słuchawkami na uszach przerwał mszę świętą w parafii pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku w Wielkopolsce. Zdemolował ołtarz, połamał krzyż, zaatakował księdza proboszcza i rzucił mikrofonem w kierunku wiernych. Wandal używał cały czas wulgaryzmów oraz krzyczał w bełkotliwy sposób do księdza i wiernych, aby opuścili świątynię. Wstrząsający incydent zarejestrowała kamera wewnątrz kościoła.

Na miejsce wezwano policję. Okazało się, że sprawca to 47-letni mieszkaniec Mieściska. Był nietrzeźwy, badanie alkomatem wykazało około 1,3 promila.

Abp Polak: Odprawcie nabożeństwo ekspiacyjne

List to wiernych parafii wystosował Prymas Polski. Poniżej pełna treść listu abp. Wojciecha Polaka:

Drodzy Siostry i Bracia,

myślę, że podobnie jak mnie, tak i Was zabolało to, co w miniony piątek wydarzyło się w Waszym parafialnym kościele. Przerwana liturgia, połamany krzyż, zbezczeszczony ołtarz, to rzeczywistości, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Dlatego proszę Was o to, byście w tę niedzielę, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, odprawili w Waszej świątyni nabożeństwo ekspiacyjne.

Proszę Was także o modlitwę za naszego brata, który – nie wiemy na ile świadomie – dopuścił się tego czynu. W tych dniach odbywa się XII Zjazd Gnieźnieński, podczas którego staramy się wzbudzić w sobie odwagę pokoju. I o taką właśnie odwagę proszę i Was. Przebaczcie mu ten czyn i wspierajcie go w odkrywaniu drogi wiary.

Jestem wdzięczny księdzu Proboszczowi, księdzu Wikariuszowi oraz wszystkim, którzy stanowczo sprzeciwili się zachowaniu tego mężczyzny, za Waszą postawę i za to, że staraliście się załagodzić tą sytuację. Proszę Was, wnieście na nowo ten połamany krzyż do Waszej świątyni, by w Święto Jego Podwyższenia zatriumfował Chrystus Ukrzyżowany. Ten, który zło chce dobrem zwyciężać.

Przyzywając wstawiennictwa św. Michała Archanioła, patrona Waszej parafii otaczam Was swoją modlitwą i z serca błogosławię.





