Kurski do Tuska: To jest okrucieństwo, którego ci nigdy nie wybaczę

Prokuratura Okręgowa w Toruniu podjęła decyzję o postawieniu zarzutów synowi byłego prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego. Śledczy twierdzą, że K. miał przed laty wielokrotnie zgwałcić nieletnią dziewczynę.

"Żywa tarcza". Kurski: Do politycznej zemsty użyto mojego syna

Do sprawy tej odniósł się w środę za pośrednictwem mediów społecznościowych Jacek Kurski. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że do postawienia zarzutów jego synowi ma dojść jeszcze dziś. Według prezesa TVP, czyny zarzucane jego synowi nie mają jednak nic wspólnego z rzeczywistością. W obszernym wpisie zamieszczonym na platformie X przypomniał, że sprawa ta była umarzana już trzykrotnie, zarówno w okresie rządów PiS, jak i Platformy Obywatelskiej. Zdaniem Kurskiego, w sprawie tej nie chodzi zupełnie o sprawiedliwość, a o zemstę.

"W całym teatrze rozliczeń Zjednoczonej Prawicy przez Tuska, ta sprawa jest absolutnie wyjątkowa. Do politycznej zemsty na przedstawicielu PiS użyto zastępczo przypadkowej ofiary, osoby mojego syna jako żywej tarczy i zakładnika. I atomowej mrożącej broni: fałszywych oskarżeń o pedofilię. Samozwańczy prokurator krajowy, ten 'z dekretu Tuska', Korneluk wykorzystując służbową zależność wydał za pośrednictwem przełożonych – prokurator Izabeli Oliver z Prokuratury Okręgowej w Toruniu – polecenie wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów synowi. Ma się to stać dzisiaj" – napisał polityk.

Kurski przypomniał, że kiedy sprawa jego syna została umorzona już za rządów obecnej koalicji, a prokuratura odmówiła ukarania prokuratorów, którzy wydali taką decyzję, "Tusk dostał szału" i na oczach całej Polski na otwartej części posiedzenia rządu dokonał linczu na jego i "wydał publicznie Bodnarowi polecenie: dopaść Kurskiego". Były prezes TVP podkreślił, że od tamtego czasu do ponownej decyzji o postawieniu jego synowi zarzutów nie pojawił się żaden nowy dowód.

"W tej sprawie chodzi wyłącznie o zemstę na mnie. Jako że, mimo zrywania podłóg i szantażowania ludzi żeby pomówili mnie o cokolwiek w telewizji, nie znaleziono na mnie nic – mszczą się na moim synu. Nie interesuje ich że łamią życie człowiekowi. Chodzi wyłącznie o operację sklejenia z pedofilią i wyeliminowanie w ten sposób życia publicznego mnie. Za to, że moja prezesura TVP kojarzy im się z czterokrotnie przegranymi z rzędu wyborami" – przekonuje w swoim wpisie polityk.

Kurski do Tuska: Zostaw w spokoju moich bliskich

Jak dodaje, fałszywymi oskarżeniami próbuje się złamać życie człowiekowi, który z polityką nie ma nic wspólnego. "Już mu zresztą to życie w znacznym stopniu złamano. Kiedy 5 lat temu Wyborcza rozpoczęła strumień oszczerstw syn miał z narzeczoną wyznaczoną już datę i miejsce ślubu. Mimo, że narzeczona nie uwierzyła w ani jedno słowo oszczerstw, związek nie przetrwał presji środowiska. Ślub, najważniejsze sprawa w życiu młodych ludzi został odwołany. Kto wam zwyrodnialcy dał, w waszym obłędzie zemsty, prawo niszczenia szczęścia niewinnych ludzi? Kto? Dzisiaj historia się powtarza. Syn się podniósł. Pokochał nową kobietę, są zaręczeni i rozpoczęli nowe wspólne życie. Ewelina towarzyszy dziś synowi w Prokuraturze" – wskazuje.

Kończąc Jacek Kurski zwrócił się bezpośrednio do premiera Donalda Tuska. "Nawet niektóre mafie, popytaj @donaldtusk kolegów, uznają swoisty kodeks honorowy, wg którego dzieci w porachunkach się nie tyka. Ty organizujesz EGZEKUCJĘ ZASTĘPCZĄ NA MOIM SYNU. To jest okrucieństwo, którego ci nigdy nie wybaczę. Rozumiem, że musisz się zemścić. Proszę bardzo mścij się dalej na mnie. Ale zostaw w spokoju moich bliskich" – zakończył swój wpis były prezes TVP.

